В Европе поставили под сомнение эффективность французских Mirage для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется, чтобы французские истребители Mirage смогут переломить ход конфликта на Украине, заявил Business Insider.
По мнению опрошенных авиационных экспертов, истребитель Mirage 2000-5 не подходит для использования на Украине.
Специалист подчеркнул, что французский самолет будет оснащен ракетами малой дальности, поэтому он не сможет противостоять российским системам ПВО.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Киев может использовать Mirage 2000-5 для атаки российских объектов.
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«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA», – уточнил эксперт Королевского института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.
Специалист подчеркнул, что французский самолет будет оснащен ракетами малой дальности, поэтому он не сможет противостоять российским системам ПВО.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Киев может использовать Mirage 2000-5 для атаки российских объектов.
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Александр Климов