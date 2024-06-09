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В Европе поставили под сомнение эффективность французских Mirage для Украины

Business Insider: францукзские истребители Mirage 2000-5 не помогут Киеву
09 июня 2024, 06:47
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется, чтобы французские истребители Mirage смогут переломить ход конфликта на Украине, заявил Business Insider.
По мнению опрошенных авиационных экспертов, истребитель Mirage 2000-5 не подходит для использования на Украине.

«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA», – уточнил эксперт Королевского института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк.



Специалист подчеркнул, что французский самолет будет оснащен ракетами малой дальности, поэтому он не сможет противостоять российским системам ПВО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Киев может использовать Mirage 2000-5 для атаки российских объектов.

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В Германии задержали возможного сторонника ИГ*
DPA: прокуратура ФРГ задержала предполагаемого сторонника ИГ*
09 июня 2024, 06:07

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Федеральная прокуратура ФРГ задержала мужчину, подозреваемого в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей прокуратуры.
Отмечается, что мужчина был задержан в аэропорту Кельн/ Бонн в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии. Задержанный имеет три гражданства: Германии, Марокко и Польши. Его подозревают в передаче денег в сентябре 2023 года через криптовалютную и переводе порядка 1,7 тысячи долларов на счет «Исламского государства в Хорасан», связанного с ИГ*.

Мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за границей и нарушении закона о внешнеэкономической деятельности. Основанием для ордера на арест была денежная выплата. Мужчина находится под стражей с вечера пятницы, 7 июня.

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#германия
#терроризм
#задержание
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Додон: Санду не сможет выиграть выборы честно
09 июня 2024, 05:18

Фото: iStock/bizoo_n

Бывший президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, что президент Молдовы Майя Санду не сможет честно победить на президентских выборах.
«Нынешний президент не может выиграть честно эти выборы. Оппозиция по всем опросам побеждает во втором туре. Она может выиграть только за счет махинаций за рубежом», – сказал он.

По словам Додона, более 55-60% населения Молдовы хотят другого президента.

Ранее бывший президент заявил, что Санду ведет страну к дестабилизации и войне, что отражается в четырехкратном повышении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.

При этом Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.

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#выборы
#президент
#молдавия
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Экс-кандидат в президенты заявил о желании США напасть на Россию
Экс-кандидат Рамасвани: США желают напасть на Россию
09 июня 2024, 04:56

Фото: iStock/donfiore

Бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев, заявил, что администрация лидера страны Джо Байдена хочет организовать смену режима в России. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты хотят напасть на Россию, и призвал Байдена и «двухпартийную фракцию разжигателей войны на Украине» внимательно слушать.

«Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», – отметил он.

Бывший кандидат в президенты пояснил, что американские власти никогда не раскрывали цель своих действий на Украине , так как стремились к гибкости. По его словам, Вашингтон «добивается того, чего хотел с самого начала: смены режима в России».

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#президент
#сша
#россия
#украина
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Орбан раскрыл желание Запад победить Россию
Премьер Венгрии Орбан: у Запада есть желание победить Россию для ресурсов
09 июня 2024, 04:27

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные политики хотят победить Россию, потому что они планируют получить доступ к российским ресурсам, передает HirTV..
Говоря о желании Запада победить Россию, Орбан подчеркнул, что страны ищут доступ к ресурсам Москвы.

«А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно», – отметил он.

По словам политика, у Украины множество ресурсов, но есть долги. Таким образом, иностранные компании уже могут управлять плодородными землями и другими экономическими активами.

Ранее Орбан рассказал об угрозе превращения конфликта на Украине в мировую войну. По его словам, мир приближается к тому моменту, когда пути назад нет.

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#виктор орбан
#венгрия
#премьер-министр
#москва
#украина
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«Эта страна не нужна»: Балицкий оценил отношение Зеленского к Украине
09 июня 2024, 04:05

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости оценил отношение к Украине Владимира Зеленского и таких олигархов, как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. По его словам, им не нужны страна и народ.
«Ему эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским, Ахметовым, оно им не надо», – заявил губернатор.

Балицкий добавил, что сегодня Киев в точности следует инструкциям, поступающим из-за рубежа, и властям плевать, сколько жертв среди населения Украины. Он пришел к выводу, что у руководства страны нет абсолютно никакого суверенитета.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой мировых информационных агентств заявил, что США избавятся от президента Украины Владимира Зелинского спустя год, после выполнения им ряда условий.

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#россия
#президент
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Аналитик указал на зависимость Европы от США
09 июня 2024, 03:43

Фото: iStock/SurkovDimitri

Американский аналитик Макс Бергман заявил, что США давно хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния России. Он заявил об этом в интервью CBS, опубликованном на YouTube.
По мнению эксперта, конфликт на Украине позволил Вашингтону реализовать этот план. Он напомнил, что большинство стран тратят на оборону более 2% своего ВВП.

«Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения», – отметил он.

Аналитик предположил, что перспектива переизбрания бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом поставит Европу в трудное положение. Также он пришел к выводу, что как только США выйдут из конфликта с Россией, в Европе начнется хаос.

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#сша
#европа
#дональд трамп
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#экономика
#белый дом
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В Польше рассказали о риске мировой войны
Автор Myśl Polska Ястржембский: инициированная Западом война уничтожит Польшу
09 июня 2024, 03:23

Фото: iStock/macky_ch

Многие западные страны стремятся начать мировую войну, которая уничтожит Польшу, заявил обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
По мнению журналиста, мир подходит к тонкой грани. Он подчеркнул, что Запад превратился в диктатуру и теперь является наднациональным полицейским государством, навязывающим свою волю. Ястржембский добавил, что богатые и влиятельные люди ищут способы предотвратить крах мировой финансовой системы.

«Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию», – предупредил автор материала.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц не увидел эскалации конфликта в разрешении Киеву бить западным оружие вглубь территории России.

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#война
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#украина
#киев
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НАТО планирует создание поста представителя по Украине
09 июня 2024, 03:07

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО изучает возможность создания поста специального представителя по Украине. В его задачи будет входить передачи журнал Foreign Policy.
По данным издания, спецпредставитель Альянса по Украине будет находиться в Киеве. Предполагается, что он «будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».

Ранее стало известно, что НАТО отказались от плана создания фонда помощи Украине.

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#украина
#нато
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#киев
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Санду готовится к войне, заявил Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Додон: действия Санду ведут к войне
09 июня 2024, 02:18

Фото: Sputnik/РИА Новости/Родион Прока

Президент Молдавии Майя Санду ведет страну к дестабилизации и войне, заявил экс-глава государства Игорь Додон в интервью для ТАСС.
«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора – она готовится к войне», – сказал он.

Бывший президент обвинил нынешнюю главу в четырехкратном увеличении бюджета Министерства обороны Молдавии, закупке оружия и проведении постоянных учений с войсками НАТО.

Додон выразил мнение, что нынешний глава государства вернет страну к тому состоянию, в котором сейчас находится Украина.

Ранее политик допустил участие в президентских выборах.

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#война
#украина
#молдавия
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