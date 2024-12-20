Пленный боец ВСУ: был приказ убивать русскоязычных жителей Курской области

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Пленный боец ВСУ Григорий Шинкарев рассказал, что командование дало приказ расстреливать жителей Курской области, говорящих на русском языке. Этим поделились в telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех кто на русском языке, тех расстреливать», — заявил украинский военный.
Пленный отметил, расстреливать мирных русскоговорящих жителей являлось приказом. Также он рассказал о жестоком отношении к рядовым ВСУ. По словам Шинкарева, военных забивали палками, когда те не так держали автомат или отказывались стрелять в русских. Были случаи переломов рук и ног. Когда солдаты сбегали, то их отлавливали и расстреливали.
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