ЛЭП получили повреждения после взрывов в Днепропетровской области

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Линии электропередач (ЛЭП) получили повреждения в результате взрывов в Днепропетровской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
Он уточнил, что повреждения были обнаружены после серии взрывов в Никопольском районе области.
Данные официального ресурса по оповещению населения гласят, что украинские власти за эти сутки как минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской области.
Также появилась информация, что в районе 19:55 по московскому времени воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Такие данные указаны на онлайн-карте министерства цифровой информации.
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Данные официального ресурса по оповещению населения гласят, что украинские власти за эти сутки как минимум четыре раза объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской области.
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Анастасия Чинкова