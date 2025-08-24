Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «146 на 146»
Минобороны РФ подтвердило, что между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «146 на 146». С территорий, контролируемых киевским режимом, были возвращены 146 российских военнослужащих, в обмен на которых Украина получила 146 своих военнопленных.
Все освобожденные российские военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения оборонного ведомства для прохождения лечения и реабилитации.
В Минобороны также отметили, что при организации обмена важную роль сыграли посреднические гуманитарные усилия Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Кроме того, Украина вернула из плена восемь мирных жителей Курской области.
Обмен стал очередным шагом в рамках договоренностей по гуманитарным вопросам между сторонами конфликта.
