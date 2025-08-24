Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «146 на 146»

24 августа 2025, 15:41

Фото: iStock/Prostock-Studio

Минобороны РФ подтвердило, что между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «146 на 146». С территорий, контролируемых киевским режимом, были возвращены 146 российских военнослужащих, в обмен на которых Украина получила 146 своих военнопленных.