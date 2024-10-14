Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы

Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы

14 октября 2024, 13:26

Видео: Минобороны РФ

В России нет необходимости объявлять мобилизацию, поскольку ежедневно более тысячи добровольцев заключают контракты на военную службу с Министерством обороны. С начала 2024 года по состоянию на июль в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 190 тысяч россиян.
Россияне, которые подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются на защиту родины, получают от государства различные льготы. Страна гарантирует поддержку тем, кто встал на ее защиту.

Истинные патриоты России делают свой выбор осознанно, понимая, что страна нуждается в них в непростой момент. Они идут защищать интересы своего государства, не ставя никаких условий. При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Также военнослужащим обеспечивают и стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Кроме того, бойцам СВО полностью компенсируют военную пенсию. Кроме того, военные, имеющие определенные награды, могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты от государства.



Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство заботится и об их семьях. Дети обеспечиваются местами в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. А взрослые дети военных имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших или раненых могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.

В понедельник, 14 октября, также стало известно, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперации, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.

Читайте также:

Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске

Боец с позывным «Черкес» рассказал, почему пошел на СВО и как ему помогло государство

Выплата участникам СВО выросла: как государство поддерживает контрактников во время службы
#жильё
#минобороны рф
#военные
#награды
#льготы
#выплаты
#законопроект
#мужчины
#россияне
#льготная контракт
#государство
#сво
Российский военный рассказал о потерях в первый день СВО
Ветеран СВО Кузьмичев: потери увидел через 10 минут после пересечения границы
14 октября 2024, 13:20

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Первые потери в рядах ВС РФ гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев увидел уже через 10 минут после пересечения границы в первый день спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
Кузьмичев рассказал, что за день до начала СВО он осознал, что «будет очень много горя по всей стране», и пожалел, что не успел написать завещание. По словам российского военнослужащего, его участие в боевых действиях прекратилось уже на третий день, поскольку на второй день он был ранен, а на следующий день эвакуирован в столицу.

Кузьмичев отметил, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области и его контракт закончился незадолго до объявления частичной мобилизации. Ветеран добавил, что бойцы, которые защищают нашу страну, — настоящие герои.

«Любить свою Родину — это значит защищать ее. Для меня защищать Родину — постоянно совершать благие дела ради страны, ради людей — и не только с оружием в руках, но и в обычной жизни: воспитывать молодое поколение, защищать Бога», — заключил военный.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину

Спецназовцы «Ахмата» рассказали, как обороняли Курдюмовку и спали в противогазах
#ветеран
#страны
#герои
#контракт
#сво
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Избиение бойца СВО в Петербурге попало на видео
14 октября 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Избиение бойца спецоперации в Питере попало на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Петербург с огоньком».
На них можно увидеть, как неизвестный наносит удары по голове пострадавшему, а тот сползает на землю, опершись о кузов стоящей машины.
Перед этим сообщалось, что другого участника спецоперации избили в Волгоградской области. Как писал портал V1.ru, конфликт произошел на почве того, что незнакомец якобы слишком близко подошел к беременной жене нападавшего, что не понравилось супругу женщины.

Потерпевший разговаривал спокойно, однако это не спасло его от драки. Остановить инцидент не получилось.

Жена агрессора с подругой спокойно наблюдали за происходящим.

Читайте также:

Спецназовцы «Ахмата» рассказали, как обороняли Курдюмовку и спали в противогазах

Mash: ВС РФ вышли на суджанскую окраину под Курском

Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области
#мир
#россия
#сво
#драка
#избиение
#санкт-петербург
#новости
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спецназовцы «Ахмата» рассказали, как обороняли Курдюмовку и спали в противогазах
14 октября 2024, 12:39

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Спецназовцы «Ахмата» Сафон и Щербак почти 90 дней были отрезаны от своих в населенном пункте Курдюмовка, Донецкой народной республики. Как пишет RT, еду военным доставляли при помощи дронов, а чтобы бойцы смогли выйти, вырыли «трубу» под землей протяженностью свыше трех километров.
«Это всё закалило, мы прошли огонь и воду, и только в положительную сторону на нас это должно повлиять», — прокомментировал Щербак.
Бойцам пришлось надевать противогазы для сна, поскольку боевики ВСУ пользовались боеприпасами с газом.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали эксперты, ВСУ не брезгуют химоружием.

Читайте также:

«Это горько»: немецкий полковник высказался о Зеленском

ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области

Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину
#мир
#россия
#украина
#днр
#донбасс
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Это горько»: немецкий полковник высказался о Зеленском
Focus: на Западе Зеленского стали воспринимать с разочарованием
14 октября 2024, 12:21

Главу киевского режима Владимира Зеленского стали воспринимать на Западе с разочарованием, заявил в беседе с немецким изданием Focus отставной полковник Ральф Тиле.
«После того как в последние годы Запад эйфорическими заявлениями и нарративами поощрял надежды Зеленского на военную поддержку и интеграцию в НАТО и ЕС, сейчас наступает фаза разочарования», — прокомментировал Тиле.
Собеседник подчеркнул, что западные союзники Зеленского хотят лишь ограниченно нести бремя украинского конфликта.

«Это горько для Зеленского. Но это также помогает более реалистично оценить оставшиеся военные и политические возможности», — заключил офицер.

Ранее стало известно, что немцы не дадут Киеву тяжелое оружие, что стало для Украины ударом. А вот по мнению главного дипломата Европы Жозепа Борреля, союзники должны нарастить военную поддержку.

Читайте также:

Mash: ВС РФ вышли на суджанскую окраину под Курском

Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области

Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев
#мир
#украина
#германия
#владимир зеленский
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области
14 октября 2024, 12:20

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Уточняется, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили снаряд HIMARS и 25 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны добавили, что поражение было нанесено живой силе и технике трех бригад ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Mash: ВС РФ вышли на суджанскую окраину под Курском

Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину

Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области
#вс рф
#запорожская область
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: ВС РФ вышли на суджанскую окраину под Курском
14 октября 2024, 12:04

Фото: istockphoto/zim286

ВС РФ вышли на суджанскую окраину во время наступления под Курском, информирует Telegram-канал Mash. По информации журналистов, российская армия контролирует трассу, которая связывает Суджу и населенный пункт Белая.
Также российские войска, по сведениям Mash, штурмуют Мартыновку, расположенную от Суджи в семи километрах. Наступают 155-я и 106-я бригады, пытаясь взять противника в кольцо. На момент написания заметки официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что СВО завершится, когда РФ достигнет всех поставленных целей.

Читайте также:

Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину

Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен

ФСБ: севастополец получил 21 год за подготовку теракта
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#курская область
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Аносов допустил, что генерал Суровикин вернется на Украину
Военэксперт Аносов: Генерал Суровикин открывает новый фронт
14 октября 2024, 11:58

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Военный эксперт Виктор Аносов заявил, что генерал России Сергей Суровикин, выполняющий особые задачи в Африке, еще может вернуться в зону СВО. Об этом пишет «Царьград».
По словам Аносова, на сегодняшний день перед генералом стоит задача по открытию нового фронта, однако в скором времени его фамилия снова будет звучать в зоне спецоперации, пишет «Царьград». Военэксперт заключил, что Суровикин в очередной раз оправдает свое звание генерала Армагеддона.

Ранее в сети появилось фото генерала Суровикина на спецзадании. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, генерал армии Сергей Суровикин пропал из общественного пространства в августе прошлого года. Во время «мятежа Пригожина» он записал видео, где призывал ЧВК сложить оружие.

Читайте также:

Генерал Суровикин возглавит «отряд Армагеддона» в зоне СВО

«Второй» Суровикин как козырь Белоусова: Новое назначение в ВКС РФ может изменить СВО

Где Суровикин: СМИ пишут о возвращении генерала Армагеддона в Москву
#оружие
#фото
#сми
#вкс
#сво
#чвк
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель сделал заявление о конфликте на Украине
Дипломат ЕС Боррель призвал наращивать помощь для Украины
14 октября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/makaule

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал наращивать помощь Украине. По его словам, ситуация в зоне боевых действий «становится хуже». Соответствующее заявление он сделал перед заседанием совета руководителей МИД европейских государств в Люксембурге.
«…Надо нарастить помощь, это единственный путь. Мы продолжим также обсуждать, как разблокировать военное финансирование и увеличить возможности Украины в ПВО», — заявил Боррель.
Недружественные к РФ государства считают, что миротворческая миссия России на Украине является «вторжением». Страны коллективного Запада фактически объявили РФ экономическую войну, выраженную в различного рода ограничениях.

Читайте также:

Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен

Российские военные заняли новые позиции в Запорожской области

На ЗАЭС допустили помощь бывших сотрудников станции в планировании атак ВСУ
#мир
#ес
#украина
#война
#сво
#жозеп боррель
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец РФ «Тополь»: ВСУ стреляют в спину сослуживцам, сдающимся в плен
14 октября 2024, 11:10

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ пытаются пресекать эвакуацию сдавшихся в плен украинских военных в безопасное место в Островском в ДНР. Об этом рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным «Тополь», видео предоставило Минобороны РФ.
11 октября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Островское в 20 км от Курахова.

«Заехали на мотоциклах, ворвались в лесопосадку, выбили противника. Подразделения, которые находились на этой позиции, они ушли, а залили 5-й танковый батальон военнослужащих Украины, которые даже танков не имеют. Стрелять они не хотели, побросали оружие, сразу посдавались в плен. А подразделения, которые типа запрещенных "Азова"*, "Айдара"*, жестокие подразделения, сразу же убыли на задний план», — рассказал боец ВС РФ.

Далее, по его словам, ВСУ перебросили туда мобилизованных, которые не хотят стрелять и складывают оружие. «Тополь» отметил, что отношение к таким украинским военным в плену хорошее. Их кормят и пытаются эвакуировать с поля боевых действий, так как ВСУ стреляют в спину тем, кто сдается в плен.

Российский военный отметил, что украинцы в возрасте понимают, что происходит и не хотят воевать. При этом на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников.

Командир минометной батареи с позывным «Студент» в свою очередь рассказал, что украинская армия деморализована, люди там сами по себе и многие воевать не хотят.

Читайте также:

Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев

Котел для ВСУ в Курской области, бои на Днепре, отступление из Дзержинска: последние новости СВО

Российские военные обнаружили тайник боевиков ВСУ под Угледаром

* признаны террористическими, деятельность в России запрещена
#студент
#минобороны рф
#военные
#оружие
#армия
#план
#люди
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате