Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы

Видео: Минобороны РФ
В России нет необходимости объявлять мобилизацию, поскольку ежедневно более тысячи добровольцев заключают контракты на военную службу с Министерством обороны. С начала 2024 года по состоянию на июль в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 190 тысяч россиян.
Россияне, которые подписывают контракт с Минобороны РФ и отправляются на защиту родины, получают от государства различные льготы. Страна гарантирует поддержку тем, кто встал на ее защиту.
Истинные патриоты России делают свой выбор осознанно, понимая, что страна нуждается в них в непростой момент. Они идут защищать интересы своего государства, не ставя никаких условий. При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Также военнослужащим обеспечивают и стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Кроме того, бойцам СВО полностью компенсируют военную пенсию. Кроме того, военные, имеющие определенные награды, могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты от государства.
Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство заботится и об их семьях. Дети обеспечиваются местами в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. А взрослые дети военных имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших или раненых могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.
В понедельник, 14 октября, также стало известно, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперации, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
Читайте также:
Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске
Боец с позывным «Черкес» рассказал, почему пошел на СВО и как ему помогло государство
Выплата участникам СВО выросла: как государство поддерживает контрактников во время службы
Истинные патриоты России делают свой выбор осознанно, понимая, что страна нуждается в них в непростой момент. Они идут защищать интересы своего государства, не ставя никаких условий. При этом государство достойно оплачивает труд военнослужащих. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Далее солдат получает ежемесячно от 210 тысяч рублей за выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Также военнослужащим обеспечивают и стимулирующие выплаты. Их размер достигает одного миллиона рублей в год. Кроме того, бойцам СВО полностью компенсируют военную пенсию. Кроме того, военные, имеющие определенные награды, могут рассчитывать на дополнительные денежные выплаты от государства.
Пока мужчины находятся в зоне СВО, государство заботится и об их семьях. Дети обеспечиваются местами в детских садах, бесплатно обедают в школах, посещают оздоровительные учреждения. А взрослые дети военных имеют возможность поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших или раненых могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов. Одновременно с этим участникам спецоперации и их семьям предоставляется льготная ипотека. Они могут получить достойное жилье с использованием госсредств.
В понедельник, 14 октября, также стало известно, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперации, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
Читайте также:
Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске
Боец с позывным «Черкес» рассказал, почему пошел на СВО и как ему помогло государство
Выплата участникам СВО выросла: как государство поддерживает контрактников во время службы
Элина Позднякова