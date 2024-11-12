Льготы и выплаты: на что могут рассчитывать добровольцы при подписании контракта с МО РФ

Видео: Минобороны РФ
На сегодняшний день в России существует целая программа поддержки для участников спецоперации, которая регулярно обновляется и расширяется правительством.
Молодые участники спецоперации, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Размер выплаты составит около трети от стоимости жилья. Эти средства можно будет также потратить на первоначальный взнос или погашение ипотеки. По словам Мишустина, российское правительство и дальше продолжит работу по расширению мер поддержки для участников СВО и членов их семей.
В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
Отдельные выплаты бойцы получают в случае ранения. В настоящее время рассматривается новая система выплат военным за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести.
В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
Отдельные выплаты бойцы получают в случае ранения. В настоящее время рассматривается новая система выплат военным за ранения, полученные в зоне СВО, которая будет зависеть от степени их тяжести.
В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.
Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова