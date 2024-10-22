В Балашихе открылся образцово-показательный пункт отбора контрактников

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В конце апреля 2023 года в подмосковной Балашихе по поручению главы региона Андрея Воробьёва был открыт Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Центр быстро зарекомендовал себя как один из лучших в стране, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Как отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, успех пункта обусловлен слаженной работой команды профессионалов — все работают на высоком уровне.
Большинство новобранцев — жители Московской области, около 10 тысяч человек прибыли из других регионов.
Пункт предлагает полный спектр услуг для заключения контракта, уделяя особое внимание подготовке будущих бойцов.
Брынцалов также отметил, что при заключении контракта в Первую танковую армию военнослужащие могут рассчитывать на выплату в размере 2,3 миллиона рублей, из которых более 1,9 миллиона рублей — региональная поддержка, а 400 тысяч рублей — федеральная. Кроме того, предусмотрены различные льготы для семей участников специальной военной операции.
Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.
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«Пункт отбора работает полтора года – это небольшой срок, а мы уже смело можем заявлять, что при обращении в него наши парни и вопросы свои решат, если не успели, и получат навыки военной подготовки на очень высоком уровне. Как мы неоднократно отмечали – работа выстроена комплексно, в режиме одного окна. По итогам 18 месяцев работы свыше 27 тысяч человек обратились в Центр, и более 25 тысяч из них подали заявление на заключение контракта», — сообщил Брынцалов.
Большинство новобранцев — жители Московской области, около 10 тысяч человек прибыли из других регионов.
Пункт предлагает полный спектр услуг для заключения контракта, уделяя особое внимание подготовке будущих бойцов.
Брынцалов также отметил, что при заключении контракта в Первую танковую армию военнослужащие могут рассчитывать на выплату в размере 2,3 миллиона рублей, из которых более 1,9 миллиона рублей — региональная поддержка, а 400 тысяч рублей — федеральная. Кроме того, предусмотрены различные льготы для семей участников специальной военной операции.
Дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно получить на сайте контрактмо.рф или по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.
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Дайана Хусинова