Мишустин: за бойцами СВО будут сохранять рабочие места на весь период их службы

Михаил Мишустин (Фото: сайт Кремля)
За участниками спецоперации будут сохранять рабочие места на весь период их службы. Об этом на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место. Но такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — рассказал Мишустин.
Он выразил надежду на то, что подобные изменения парламент примет оперативно, так как вопросы защиты прав участников СВО рассматриваются в приоритетном порядке.
По словам Мишустина, необходимо обращать особое внимание на перспективы карьерного роста бойцов спецоперации не только в ВС РФ, но и в гражданской жизни.
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