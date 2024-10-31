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Мишустин: за бойцами СВО будут сохранять рабочие места на весь период их службы

Михаил Мишустин (Фото: сайт Кремля)

Михаил Мишустин (Фото: сайт Кремля)

За участниками спецоперации будут сохранять рабочие места на весь период их службы. Об этом на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.
«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место. Но такая мера действовала только в течение года. Теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту», — рассказал Мишустин.

Он выразил надежду на то, что подобные изменения парламент примет оперативно, так как вопросы защиты прав участников СВО рассматриваются в приоритетном порядке.



По словам Мишустина, необходимо обращать особое внимание на перспективы карьерного роста бойцов спецоперации не только в ВС РФ, но и в гражданской жизни.

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#мишустин
Бойцы ВС РФ оснастили дрон «мангалом» в зоне СВО — фото
31 октября 2024, 17:07

Фото: istockphoto/vadimrysev

Квадрокоптер Mavic усовершенствовали бойцы ВС РФ, прикрепив к летательному аппарату решетку, чтобы таранить дроны противника.
Фотографию продемонстрировал Telegram-канал «Сибирское объединение».
Легкая решетка находится под нижней частью корпуса, она повышает защиту дрона при таране в воздухе.

«Такая конструкция позволяет повредить лопасти дрона противника и при этом сохранить свою «птичку», — сказано в публикации.

Дроны Mavic активно используются в зоне боевых действий, чтобы проводить тактическую разведку и корректировать огонь артиллерии. Кроме того, ими пользуются, как бомбардировщиками.

Ранее сообщалось, какие дроны стали активно применять боевики ВСУ на фронте.

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В США заявили о крупнейших успехах ВС РФ в Донбассе
NYT сообщает о крупнейших территориальных приобретениях ВС РФ в Донбассе
31 октября 2024, 16:44

Фото: iStock/zim286

Территориальные приобретения российских сил в 2024 году оказались крупнейшими с лета 2022 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на украинских солдат и военных аналитиков.
По данным издания, российские силы за последний месяц смогли достичь значительных успехов в Донбассе из-за падения украинской обороны, которая «прогнулась под постоянным давлением».

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций», — говорится в статье.
Ранее украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев.

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ВСУ начали активно применять на фронте дроны Switchblade 600
ВСУ стали пользоваться в зоне СВО дронами-камикадзе из США 
31 октября 2024, 16:39

Фото: iStock/Diy1

Вооруженные силы Украины ввели в активное применение на фронте дроны-камикадзе Switchblade 600 из США. Этой информацией делятся «Известия».
За короткий промежуток времени дроны-камикадзе были замечены в большом количестве. После того, как обломки беспилотников подверглись тщательному анализу, смогли установить, что новые дроны-камикадзе представляют собой модифицированные версии дрона-камикадзе Switchblade 600.

До этого рассматривалась возможность, что ВСУ используют новые модификации дронов Switchblade 300, которые передавались Украине еще в 2022 году.

Особо много модифицированных БПЛА из Америки применяется на Донецком направлении.

В первых числах октября стало известно, что производство барражирующих боеприпасов Switchblade 600 было локализовано на Украине благодаря соглашению с компанией AeroVironment.

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Названа страна, из которой впервые с начала СВО высылают украинцев
Neue Zürcher Zeitung: украинцев впервые с начала СВО высылают из Швейцарии
31 октября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Tetiana Strilchuk

Совершивших преступления на территории Швейцарии украинцев высылают из страны впервые после начала спецоперации, пишет Neue Zürcher Zeitung. Журналисты сослались на швейцарский госсекретариат по миграционным вопросам.
Там уточнили, что накануне с утра, 30 октября, на Украину спецрейсом из Цюриха выслали трех человек.

Высылку, по информации авторов материала, осуществляли через Польшу, откуда нарушителей должны были переправить в украинскую республику.

Высланным лицам запрещено въезжать в Швейцарию, добавили в секретариате. Какие именно деяния совершили высланные, не сказано. При этом местные законы предусматривают высылку за нападение, грабеж или посягательство на свободу.

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Украинские военные раскрыли тайный приказ Зеленского
Журналистка Панченко: украинские солдаты говорят о наступлении на Киев
31 октября 2024, 16:17

Владимир Зеленский

Украинские военные рассказали, что президент страны Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Об этом написала киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Журналистка отметила, что бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев. По словам Панченко, с каждым днем фронт рушится все больше.

Ранее сообщалось, что генералы ВСУ звонили президенту Белоруссии Александру Лукашенко в 2022 году, просив помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Эксперт оценил положение боевиков ВСУ в Курской области
Полковник Матвийчук: у ВСУ нет возможностей отступить в Курской области
31 октября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики ВСУ в практически безвыходном положении на Курщине, пишет «Лента.ру», ссылаясь на отставного полковника и военного аналитика Анатолия Матвийчука. Он подчеркнул, что у украинской армии нет в том числе и возможности пополнить резервы.
«Выход из боя — это всегда самый сложный момент, там самые большие потери. Так что возможности убежать нет: кто-то пытается, но попадает под огонь», — пояснил собеседник издания.

Ранее бывший украинский генпрокурор, а ныне офицер ВСУ Юрий Луценко заявил о том, что ситуация на фронте ухудшается. По его словам, Киев бездействует, пока Украина каждый день теряет населенные пункты.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа противник напал на Курскую область.

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«‎Еще один, еще один и еще один»: Офицер ВСУ заявил о ЧП на фронте
Офицер ВСУ заявил о развале фронта и ежедневных потерях территории
31 октября 2024, 15:35

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Экс-генпрокурор Украины и офицер ВСУ Юрий Луценко выразил тревогу по поводу ухудшающейся ситуации на фронте, заявив, что Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть не предпринимает никаких действий для изменения этого положения. Свое мнение он выразил в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, информирует РИА Новости.
По его словам, информация о потерях игнорируется в украинском эфире, который заполняется менее важными новостями.

Луценко отметил, что давление на страну усиливается из-за постоянных сообщений о захвате новых территорий российскими войсками. Он подчеркнул, что ситуация уже перешла в критическую стадию, добавив, что генерал Марченко охарактеризовал текущее состояние фронта как «развал».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров оценил возможность решения конфликта на Украине «вничью»
Лавров: решение конфликта на Украине вничью не отвечает интересам сторон
31 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Diy13

Разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, пишет РИА Новости.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая стартовала сегодня, 31 октября, заявил, что Запад осознал необходимость договариваться и допустил возможность «ничьей».

По мнению Лаврова, данное понятие можно применить к различным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#страны
#мид рф
#зеленский
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Появились фото послания ВСУ на обломках атаковавшего Бердянск БПЛА
Балицкий показал кадры послания ВСУ с атаковавшего Бердянск БПЛА
31 октября 2024, 15:19

Кадры с места падения БПЛА ВСУ в Бердянске (Фото: ТГ-канал Евгения Балицкого)

В сети стали доступны фото, которые наглядно показывают последствия атаки беспилотников ВСУ на Бердянск в Запорожской области. Губернатор области Евгений Балицкий выложил кадры в своем телеграм-канале.
Утром 31 октября порт Бердянска подвергся атаке беспилотника-камикадзе. Дроны сбрасывали снаряды с большим количеством поражающих элементов, рассказывает губернатор.

Известно, что в инциденте в Запорожской области пострадали три человека.

В Бердянске разбирают завалы, спасатели и пожарные ведут активную работу. Одновременно с этим Следственный комитет РФ устанавливает доказательства, что Киев проявляет агрессию в отношении мирных граждан.

«Бердянск – это Украина, или руины», — гласит угроза с обломков БПЛА.

На фотографиях, которые выложены на канале Балицкого, можно увидеть обломки дрона.


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#губернатор
#пожарные
#украина
#бпла
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#киев
#рф
#послание
#дроны
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