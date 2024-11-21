Льготы и выплаты участникам СВО: демобилизованных из ВС РФ начнут трудоустраивать

Видео: Минобороны РФ
Российское правительство провело заседание Межведомственной рабочей группы «О профессиональном обучении и трудоустройстве участников СВО, демобилизованных из рядов ВС РФ».
На сегодняшний день наиболее высокий уровень трудоустройства демобилизованных бойцов зафиксирован в Москве, Мордовии, в Республике Мордовия, Омской, Тамбовской, Тульской областях, Алтайском, Красноярском, Пермском и Ставропольском краях, а также в ЯНАО.
На заседании поручили местным властям выявлять демобилизованных участников СВО, чтобы оказать им меры поддержки. Меры коснутся и тех, кто не может найти работу в связи с наличием судимости.
Кроме того, планируется обучать демобилизованных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса с последующим трудоустройством. При этом для участников СВО с инвалидностью будет пересмотрен размер пенсионного обеспечения и других мер социальной защиты.
В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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На заседании поручили местным властям выявлять демобилизованных участников СВО, чтобы оказать им меры поддержки. Меры коснутся и тех, кто не может найти работу в связи с наличием судимости.
Кроме того, планируется обучать демобилизованных на предприятиях оборонно-промышленного комплекса с последующим трудоустройством. При этом для участников СВО с инвалидностью будет пересмотрен размер пенсионного обеспечения и других мер социальной защиты.
В России в целом труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта с Минобороны РФ военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее двух миллионов 300 тысяч рублей. Деньги приходят в течение 10 дней с момента подписания контракта. Тем временем, выполняя задачи в зоне боевых действий, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Бойцам также положены дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. При этом за получение наград и медалей предусмотрены отдельные выплаты. Кроме того, участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия.
В то время пока российские мужчины защищают интересы своей родины, государство не забывает об их семьях. Дети бойцов СВО своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и секции, бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения. Взрослые дети участников спецоперации имеют право поступить в лучшие российские ВУЗы на бюджетной основе, а дети раненых и погибших военнослужащих могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.
При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются расходы на ЖКХ.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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Элина Позднякова