Путин поднял единовременную выплату бойцам СВО, получившим инвалидность

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин увеличил сумму выплат бойцам, которые получили инвалидность вследствие ранения на СВО, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Исходя из документа, военнослужащие, которые получили инвалидность будут получать четыре миллиона рублей. Данная сума будет включать в себя назначаемую при получении ранения или травмы выплату.
Указ президента Российской Федерации вступит в силу с 14 ноября 2024 года, он также имеет обратное действие. В подобном случае фонд «Защитники Отечества» выплатит недостающую сумму.
Ранее глава российского государства подписал указ, согласно которому будут пересмотрены выплаты военнослужащим при получении ранения. Теперь размер выплаты будет дифференцироваться в зависимости от степени увечий. Сумму единовременной выплаты (до трёх миллионов рублей) будут определять, учитывая степень тяжести полученного ранения, контузии либо травмы.
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Указ президента Российской Федерации вступит в силу с 14 ноября 2024 года, он также имеет обратное действие. В подобном случае фонд «Защитники Отечества» выплатит недостающую сумму.
Ранее глава российского государства подписал указ, согласно которому будут пересмотрены выплаты военнослужащим при получении ранения. Теперь размер выплаты будет дифференцироваться в зависимости от степени увечий. Сумму единовременной выплаты (до трёх миллионов рублей) будут определять, учитывая степень тяжести полученного ранения, контузии либо травмы.
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Ольга Енгалычева