В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн

Подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил весомый перелом в ходе проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он сообщил во время трансляции в социальной сети «ВКонтакте».