В российском регионе подняли выплату заключившим контракт на СВО до 2,2 млн

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В Татарстане подняли единовременную выплату за заключение контракта для участия в СВО до 2,2 миллионов рублей. Получить ее можно будет после 1 января 2025 года.
«Эта сумма складывается из региональных, федеральных и муниципальных выплат: 1,5 млн рублей от правительства республики, 400 тыс. рублей – от Минобороны РФ и до 300 тыс. рублей от муниципалитетов РТ», — пишет «Татар-информ».Вместе с тем издание напоминает о зарплате от 210 тысяч рублей и мерах поддержки участников СВО в регионе: сопровождение до и после подписания контракта, обеспечение экипировкой и всем необходимым, подготовка на полигонах, реабилитация, а также широкий перечень льгот как для самих бойцов, так и для их семей.
Отмечается, что столь высокую единовременную выплату обещают не только жителям Татарстана, но и всем, кто заключит контракт на территории региона. Желающим из других областей или стран оплатят проезд и проживание на время оформления.
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