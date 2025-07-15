Льготу по транспортному налогу оформили 3,6 тыс. подмосковных ветеранов СВО
Более 3,6 тыс. подмосковных ветеранов СВО уже воспользовались льготой по транспортному налогу. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Ранее подмосковный парламент принят закон, расширяющий действие льготы по транспортному налогу. Она будет распространяться на всех участников спецоперации, в том числе на тех, кто участвует в боевых действиях в составе добровольческих формирований, сотрудников Росгвардии или полиции. Для всех бойцов специальной военной операции социальные гарантии должны быть равны. Это всегда подчёркивает наш президент», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, льготой уже успели воспользоваться 3,6 тыс. участников СВО. Ожидается, что за следующие налоговые периоды число получателей увеличится.
О том, как предоставляется льгота и какие справки требуются, можно узнать на сайте.