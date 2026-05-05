Дрозденко сообщил о пожаре в промзоне после атаки ВСУ на Ленобласть

05 мая 2026, 04:36

Фото: iStock/O_Lypa

В результате атаки украинских вооруженных сил на территории промышленной зоны в Киришах произошел пожар. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.





По его словам, в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 18 беспилотников. Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется.



«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и ЛЕНОБЛПОЖСПАС приступили к ликвидации возгорания», — написал Дрозденко.