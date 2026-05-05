Дрозденко сообщил о пожаре в промзоне после атаки ВСУ на Ленобласть
В результате атаки украинских вооруженных сил на территории промышленной зоны в Киришах произошел пожар. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 18 беспилотников. Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется.
«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и ЛЕНОБЛПОЖСПАС приступили к ликвидации возгорания», — написал Дрозденко.В ночь на 5 мая под ударом ВСУ также оказалась Республика Чувашия. По предварительной информации, осколки сбитой ракеты упали на торговый центр в Чебоксарах.