Дрозденко сообщил о пожаре в промзоне после атаки ВСУ на Ленобласть

Фото: iStock/O_Lypa

В результате атаки украинских вооруженных сил на территории промышленной зоны в Киришах произошел пожар. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



По его словам, в течение ночи силы противовоздушной обороны уничтожили или перехватили 18 беспилотников. Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется.

«Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и ЛЕНОБЛПОЖСПАС приступили к ликвидации возгорания», — написал Дрозденко.
В ночь на 5 мая под ударом ВСУ также оказалась Республика Чувашия. По предварительной информации, осколки сбитой ракеты упали на торговый центр в Чебоксарах.
Александр Огарёв

