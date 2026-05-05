Жители Чебоксар сообщили о взрывах и вспышках в небе
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Чебоксар. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
В беседе с изданием местные жители рассказали о серии взрывов. В результате над одним из городских районов начал подниматься дым. Перед этим прозвучала сирена тревоги, а в небе появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на объявленное Москвой перемирие по случаю празднования Дня Победы. Глава киевского режима отверг озвученные даты и предложил альтернативу.
