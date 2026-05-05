Достижения.рф

Жители Чебоксар сообщили о взрывах и вспышках в небе

SHOT: серия взрывов прогремела в Чебоксарах
Фото: iStock/dzika_mrowka

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Чебоксар. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.



В беседе с изданием местные жители рассказали о серии взрывов. В результате над одним из городских районов начал подниматься дым. Перед этим прозвучала сирена тревоги, а в небе появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на объявленное Москвой перемирие по случаю празднования Дня Победы. Глава киевского режима отверг озвученные даты и предложил альтернативу.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0