МАГАТЭ зафиксировала повреждения на ЗАЭС после атаки Киева
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 мая провели инспекцию на Запорожской АЭС и подтвердили наличие повреждений в оборудовании внешней лаборатории радиационного контроля. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Специалисты осмотрели Внешнюю лабораторию радиационного контроля (ERCL). В ходе обследования они обнаружили повреждения метеорологического оборудования. Согласно предоставленному отчету, в настоящий момент оно не функционирует.
«Сегодня команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС (ERCL), на следующий день после того, как станция сообщила о том, что она подверглась атаке дрона», — написало агентство в соцсети Х.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отреагировал на ситуацию и призвал стороны конфликта к прекращению огня вблизи ядерных объектов.