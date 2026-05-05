МАГАТЭ зафиксировала повреждения на ЗАЭС после атаки Киева

05 мая 2026, 04:21

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 4 мая провели инспекцию на Запорожской АЭС и подтвердили наличие повреждений в оборудовании внешней лаборатории радиационного контроля. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Специалисты осмотрели Внешнюю лабораторию радиационного контроля (ERCL). В ходе обследования они обнаружили повреждения метеорологического оборудования. Согласно предоставленному отчету, в настоящий момент оно не функционирует.





«Сегодня команда МАГАТЭ посетила лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС (ERCL), на следующий день после того, как станция сообщила о том, что она подверглась атаке дрона», — написало агентство в соцсети Х.