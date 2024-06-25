Лидер «независимой Ичкерии» обвиняется в создании террористического батальона для ВСУ

Фото: iStock/Michał Chodyra
Ахмед Закаев*, который сам себя провозгласил лидером «независимой Чеченской Республики Ичкерия», обвиняется в создании террористического сообщества в интересах ВСУ. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что террористическое сообщество было создано в результате объединения Закаева* в устойчивую группу с Юсуповым*, Джамбетовым и другими неустановленными следствием лицами. Согласно информации источника, Закаев* объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Примечательно, что вместе с Закаевым* еще одним обвиняемым по делу проходит Мурад Юсупов*, который также объявлен в международный розыск.
Читайте также:
Вьетнамку задержали в аэропорту с радиоактивными фрагментами игральных карт
Следственный комитет подтвердил число жертв при пожаре во Фрязине
В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин
*Внесены Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Екатерина Коршунова