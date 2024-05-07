Лидер «Землян» Киселёв отказался платить бойцу, подбившему танки Abrams

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Российский певец и продюсер, лидер группы «Земляне» Владимир Киселёв отказался выплачивать деньги военному, подбившему два американских танка Abrams. Об этом пишет издание Neft.
Ранее Киселёв на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявлял, что будет поощрять российских военных выплатами в размере миллиона рублей за один подбитый танк.
Однако военнослужащий с позывным Десант, подбивший сразу два танка, не получил обещанной выплаты. По заявлениям представителя Киселёва, деньги не поступят из-за того, что в заявлении музыканта якобы упоминались немецкие танки Leopard, а не американские Abrams.
При этом в опубликованном видео артист чётко заявляет, что вознаграждение ждёт бойцов, уничтоживших немецкие и американские боевые машины.
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Однако военнослужащий с позывным Десант, подбивший сразу два танка, не получил обещанной выплаты. По заявлениям представителя Киселёва, деньги не поступят из-за того, что в заявлении музыканта якобы упоминались немецкие танки Leopard, а не американские Abrams.
При этом в опубликованном видео артист чётко заявляет, что вознаграждение ждёт бойцов, уничтоживших немецкие и американские боевые машины.
«Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», – заявлял Киселёв на ПМЭФ.
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Анастасия Чинкова