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Российские военные уничтожили уже девятый американский танк Abrams, используемый ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника, причем машина была оставлена экипажем вскоре после попадания», — говорится в статье.При этом уточняется, что американский танк был нейтрализован всего одним выстрелом ВС РФ из высокоточного оружия.
При этом автор статьи напомнил, что армия России смогла уже уничтожить несколько таких танков, используя различные виды оружия. Из-за этого Украине пришлось переместить американские машины подальше от зоны боевых действий.
Кроме того, в материале говорится, что российские военные смогли захватить один танк Abrams и одну штурмовую машину M1150 ABV.
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Элина Позднякова