Лидеры европейских стран призвали Трампа не прекращать поддержку Украины

Фото: iStock/ValleraTo
На церемонии открытия собора Парижской Богоматери лидеры европейских стран пытались убедить избранного президента США Дональда Трампа сохранить поддержку Украины. Об этом пишут ABCNews.
«Макрон и другие европейские лидеры пытаются уговорить Трампа сохранить поддержку Украины», — говорится в сообщении.
Диалог произошел в ходе встречи глав Украины, Франции и США перед повторным открытием собора Парижской Богоматери после реконструкции. При этом Трамп выразил беспокойство по поводу условий , которые могут быть изложены для будущих переговоров и призвал к скорейшему прекращению спецоперации.
Читайте также:
Открылся собор Парижской Богоматери после реставрации
Франции предлагаю покинуть Еврозону для спасения страны
Зеленский готов к уступкам в процессе мирных переговоров с РФ
Иван Мусатов