Открылся собор Парижской Богоматери после реставрации

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Во Франции после реставрации открылся собор Парижской Богоматери. Его восстанавливали пять лет, сообщил Телеграм-канал Mash.
Специалисты трудились пять лет, чтобы восстановить Нотр-Дам-де-Пари после пожара в 2019 году. Тогда огонь уничтожил крышу и легендарный шпиль собора Парижской Богоматери, но само здание уцелело. Пожарные спасли как минимум треть всех произведений искусства и христианских реликвий, даже терновый венец Иисуса Христа и тунику короля Людовика IX Святого.
Открытие состоялось в присутствии глав 40 государств. Церемония прошла при усиленных мерах безопасности, а для осуществления безопасности периметра привлекли примерно 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Среди гостей были президент Франции Эммануэль Макрон и победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
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Открытие состоялось в присутствии глав 40 государств. Церемония прошла при усиленных мерах безопасности, а для осуществления безопасности периметра привлекли примерно 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Среди гостей были президент Франции Эммануэль Макрон и победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.
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Ольга Енгалычева