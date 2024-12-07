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Открылся собор Парижской Богоматери после реставрации

Фото: iStock/ Jean-Luc Ichard

Фото: iStock/ Jean-Luc Ichard

Во Франции после реставрации открылся собор Парижской Богоматери. Его восстанавливали пять лет, сообщил Телеграм-канал Mash.
Специалисты трудились пять лет, чтобы восстановить Нотр-Дам-де-Пари после пожара в 2019 году. Тогда огонь уничтожил крышу и легендарный шпиль собора Парижской Богоматери, но само здание уцелело. Пожарные спасли как минимум треть всех произведений искусства и христианских реликвий, даже терновый венец Иисуса Христа и тунику короля Людовика IX Святого.

Открытие состоялось в присутствии глав 40 государств. Церемония прошла при усиленных мерах безопасности, а для осуществления безопасности периметра привлекли примерно 6 тысяч сотрудников правоохранительных органов.



Среди гостей были президент Франции Эммануэль Макрон и победивший на выборах президента Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

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Роскосмос показал спутниковый снимок циклона, который накрыл Москву
07 декабря 2024, 16:34

Фото: iStock/ MahmutSonmez

Госкорпорация «Роскосмос» выложила снимок циклона, который накрыл Москву, в Телеграм-канал.
Снимок был сделан со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М» — на нём видно как столицу Российской Федерации окутал снег.

«Спутники «Роскосмоса» следят за циклоном над Москвой», — обратили внимание представители госкорпорации.

Центральный регион Российской Федерации накрыл снегопад. Синоптики полагают, что снежный покров в Москве вырастет до девяти сантиметров, подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщала, что в выходные 7 и 8 декабря в Москве ожидаются снегопады, облачность и сильный ветер. Эксперт отмечала, что в столице минимальная температура будет -4...-6 °C, максимальная — -1...-3 °C. Ночь воскресенья будет ещё относительно холодной.



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#снегопад
#москва
#циклон
#роскосмос
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Mash: компания Пригожина «Конкорд-М» перешла новому собственнику
07 декабря 2024, 15:34

Фото: iStock/ LeonidKos

Компания «Конкорд-М», которая принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, перешла к новому собственнику, передал Телеграм-канал Mash.
Владельцем компании стал некий Роман Козлов, данных о нём нет в открытых источниках. После смерти Евгения Пригожина у фирмы длительный период не было владельца — ни дети, ни жена Людмила не взяли себе основной актив покойного.

Бывший руководитель ЧВК «Вагнер» основал «Конкорд-М» ещё в 2007 году. За период своей работы компания получила по тендерам около 900 миллионов рублей, она поставляла обеды в Государственную Думу, правительства Москвы и иных регионов.

Последний контракт «Конкорд-М» выиграла в 2019 году, а за прошлый год зафиксировала убыток в 54 миллиона рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом головную структуру крупного производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer. У компании был долг по аренде помещения у «Стивали» в размере 20 миллионов рублей.

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#компании
#вагнер
#чвк
#бизнес
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«Рашка»: Казахстанская спортсменка оскорбительно высказалась о России
07 декабря 2024, 14:09

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова написала в социальной сети, что не видит смысла в получении российского паспорта. Она пренебрежительно назвала нашу страну «Рашкой».
«Мое личное мнение: Рашка — это не страна, где нужно стремиться получить паспорт. Надеюсь, казахстанцев там нет!» — написала она.

Сатыбалдинова — мастер спорта по тяжелой атлетике, позже переключившаяся на бокс. Она постоянно проживает в Соединённых Штатах с 2017 года. В октябре 2024 года спортсменка заявила о желании вступить в Национальную гвардию и сдала тест для проверки профпригодности к военной службе. У нее 112 тысяч подписчиков в социальной сети

21 октября по указу Владимира Путина гражданство Российской Федерации получили получили бразильский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Дуглас Сантос, олимпийский чемпион 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левон Джулфалакян и канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт.

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#сша
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Джопуа: в Россию стали пропускать автомобили с мандаринами из Абхазии
07 декабря 2024, 14:05

Фото: iStock/ nitrub

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа заявил, что в РФ начали пропускать фуры с мандаринами из Абхазии через границу, передало агентство «Интерфакс».
Беслан Джопуа уточнил, что на российско-абхазской границе образовалась пробка из больше чем 20 машин, которые перевозят цитрусовые плоды из Абхазии в Российскую Федерацию. Задержка произошла в связи с тем, что российские санитарные службы обнаружили в некоторых поставках западный цветочный трипс. Из-за этого фито-санитарный контроль ужесточили и проводят тщательные проверки сельскохозяйственной продукции, которую вывозят из республики.

6 декабря власти Абхазии сообщили о запрете со стороны РФ на ввоз мандаринов из республики. Исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба отметил, что санитарные службы республики говорят об отсутствии в цитрусовых какой-либо вредоносной мушки.

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#граница
#мандарины
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Учёные из США обнаружили следы фентанила в тканях дельфинов из Мексиканского залива
07 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/ Bankim Singh

Ученые из Техасского университета A&M в Корпус-Кристи в США вместе с рядом научных учреждений обнаружили следы фентанила и иных фармацевтических препаратов в тканях дельфинов-афалин, которые обитают в Мексиканском заливе, сообщил журнал iScience.
Фентанил выявили в жировой ткани шести тел дельфинов, а ещё в образцах 30 иных особей. Ученые из США отмечают, что фентанил, как и остальные фармацевтические соединения, может накапливаться в организме морских обитателей — это представляет угрозу для здоровья экосистем и пищевых цепей.

В рамках исследования учёные проанализировали 89 образцов жира, в том числе шесть от мертвых дельфинов и 83, которые собрали у живых с помощью биопсии. Они обнаружили более 3000 химических соединений, фармацевтические вещества, седативные препараты и релаксанты.

У дельфинов из заливов Редфиш, Лагуна-Мадре и залива Миссисипи выявили накопление загрязняющих веществ. Результаты исследования отражают долгосрочные последствия воздействия загрязнений, так как часть анализируемых образцов были старше десяти лет. Препараты, которые обнаружили в тканях дельфинов, могли появиться в их организмах из-за загрязненной добычи или сточных вод.

Возможная причина загрязнения — сброс фармацевтических соединений в воду, полагают учёные. Так как дельфины — биоиндикаторы состояния морской среды, состояние особей может быть сигналом о более широких экологических проблемах.

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#ученые
#сша
#препараты
#море
#животные
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Прилетевшей без билета из Нью-Йорка в Париж россиянке запретили путешествовать
07 декабря 2024, 12:37

Фото: iStock/ Tatiana Terekhina

Россиянке Светлане Дали, которая прилетела в Париж из Нью-Йорка без билета, озвучили приговор, сообщил телеканал CNN.
Светлану Дали отпустили из зала суда в Бруклине в Соединённых Штатах Америки, но ей запретили бывать в аэропортах и путешествовать. Ещё нарушительнице придётся сдать проездные документы, после этого у неё не получится покинуть территорию, на которой ей предъявили обвинения.

Также Светлане Дали будет нужно соблюдать комендантский час, проходить обследования и психическое лечение в рамках рассмотрения ее дела. Всего женщине назначено больше десяти разных требований. Отмечалось, что суд не принял решение об уплате залога для выхода на свободу.

57-летняя Светлана Дали незаконно проникла на борт самолета авиакомпании Delta Air Lines, который летел из Нью-Йорка в Париж. Женщина пряталась в туалетах.

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#авиакомпании
#задержание
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РКН отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета из-за учений
07 декабря 2024, 12:21

Фото: iStock/ ipopba

Роскомнадзор отключил Чечню, Ингушетию и Дагестан от мирового интернета, проинформировал портал News.ru, ссылаясь на данные интернет-провайдера Ellco.
Уточнялось, что на данный момент в этих регионах подключиться к зарубежным сервисам не выходит даже с помощью VPN. В департаменте информационной безопасности Центробанка Российской Федерации дали подтверждение для Ellco, что отключения происходили из-за учений.

В пресс-службе Роскомнадзора рассказали РБК, что ограничения могли быть связаны с проверкой эффективности функционирования очень важной инфраструктуры, которая способна обеспечить автономную работу российского сегмента сети, если произойдут попытки его отключения от мирового интернета.

Сообщалось, что ограничения могут продлиться примерно сутки — с 16:00 6 декабря до 16:00 7 декабря.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявлял, что роль Роскомнадзора, как источника сбоев в сервисах российского интернета, сильно преувеличена из-за новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord.

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#ограничения
#интернет
#роскомнадзор
#отключение
#россия
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«Ощущение страха мне незнакомо»: история лётчика-испытателя Владимира Кондаурова
07 декабря 2024, 11:53

Владимир Кондауров (Фото: администрация г. о. Дубна)

9 декабря в России празднуют День Героев Отечества. «Радио 1» каждый день рассказывает о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о Герой Советского Союза, заслуженном лётчике-испытателе СССР, Почётном гражданине города Дубны Владимире Николаевиче Кондаурове.

Он родился 28 октября 1942 года в Восточно-Казахстанской области. С 1956-го летал на планерах в Усть-Каменогорской планерной школе, затем служил в Советской Армии. Закончил с отличием Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, а позже – МАИ.

За время лётной работы освоил более 115 типов техники – планеров, самолётов и вертолётов различных модификаций. Участвовал в 130 программах испытаний авиационной техники. Испытывал боевые истребители разных поколений для ВВС, ПВО и ВМФ.

Владимир Кондауров (Фото: сайт «Парк героев»)

На истребителях налетал около 5 тыс. часов, в том числе на испытаниях – 3,5 тыс. Однажды упомянул об этом в разговоре с другим известным лётчиком-испытателем, Героем Советского Союза Степаном Микояном. Когда тот удивился, Кондауров ответил:
«А я всегда жадным до полётов был. В первые годы налётывал по 200-250 часов при обычной норме 100-120 часов в год. Вот и набралось на четыре лётных книжки».
Звание Заслуженного лётчика-испытателя СССР получил в 37 лет, а в 45 стал Героем Советского Союза.
«Герои бывают двух планов. Одни совершают героический поступок во время боевых действий и за свой подвиг получают это высокое звание. Другие героически трудятся в мирное время, много лет успешно, плодотворно, творчески работают, по-настоящему отдают себя любимому делу», – рассуждает герой.
Владимир Кондауров (Фото: сайт vzlet.mai.ru)

22 ноября 1989 года Владимир Николаевич первым из военных лётчиков СССР совершил посадку на корабль на самолёте МиГ-29К.
«Я всегда удивляюсь, когда рассуждают о героизме с позиции, страшно было или не страшно. Мне как-то об этом никогда не думалось. Слово «страшно» я вообще не воспринимаю. Мне незнакомо это ощущение», – делился Кондауров.
В 1993 году уйдя в запас, он работал инженером в центре РСК «МиГ». Приехал в середине 1990-х годов в Дубну, принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи, стал инициатором установления в городе бюста Герою Советского Союза, летчику испытателю Бахчиванджи, открытия Аллеи Героев. Был президентом областного отделения фонда «Парк Героев».

Кондауров – автор биографической книги «Взлётная полоса длиною в жизнь».

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Бывший муж блогера Лерчек должен налоговой почти миллион рублей
07 декабря 2024, 11:37

Артем Чекалин (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Экс-супруг Лерчек блогер Артем Чекалин задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 734 тысячи рублей, передал Телеграм-канал SHOT.
На данный момент Артем Чекалин пребывает под домашним арестом. После смягчения меры пресечения ему разрешили видеться с близкими родственниками и даже с младшим братом.

В собственности бывшего мужа Лерчек находятся четыре компании, в том числе «БИ ФИТ» — через неё они с экс-супругой продавали тренировки и косметику. Её ежегодная выручка оценивалась примерно в три миллиарда рублей. После развода Артему Чекалину и Лерчек принадлежит по 37,5 процента акций фирмы.

В начале декабря Федеральная налоговая служба закрыла счета компании Артема Чекалина. Мужчине принадлежит 70 процентов компании «ЭКОФЛОУ», занимающейся продажей косметики, а его партнеру по бизнесу Вишняку — оставшаяся доля.

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#компании
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