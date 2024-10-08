Ликвидирован волонтер ВСУ, глумившийся над телами российских солдат

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали украинского волонтера, издевшегося над телами погибших российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, по волонтеру был нанесен удар с помощью FPV-дрона. Ранее он принимал участие в эвакуации мирных жителей из Украинска, который перешел под контроль ВС РФ.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали двух бойцов ВСУ, причастных к расстрелу мирных граждан в Курской области. Бойцы были уничтожены в результате рукопашного боя.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров отправил партию техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, выбранные модели автомобилей зарекомендовали себя как надёжные и способные эффективно работать в различных климатических условиях. Также Кадыров добавил, что на фронт будут отправлены современные дроны, которые повысят мобильность и боеспособность подразделений.
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Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали двух бойцов ВСУ, причастных к расстрелу мирных граждан в Курской области. Бойцы были уничтожены в результате рукопашного боя.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров отправил партию техники в зону проведения специальной военной операции (СВО) в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, выбранные модели автомобилей зарекомендовали себя как надёжные и способные эффективно работать в различных климатических условиях. Также Кадыров добавил, что на фронт будут отправлены современные дроны, которые повысят мобильность и боеспособность подразделений.
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Елена Перлова