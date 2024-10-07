Стало известна тема закрытых переговоров в Киеве

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В Киеве ведут закрытые переговоры о сдаче России одной пятой части территорий, которые Украина по-прежнему считает своей. Об этом пишет британская газета Financial Times. Отмечается, что эти темы начали активно обсуждать из-за плачевного положения ВСУ.
По информации издания, некоторые украинские чиновники сильно обеспокоены нехваткой солдат, огневой мощи и угасающей поддержкой Запада, что в совокупности не позволяет рассчитывать на захват территорий.
«За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, по которой Россия сохранит фактический контроль над примерно пятой частью Украины», — пишут в статье.Читайте также:
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