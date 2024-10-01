Лишь половине украинских боевиков удается выйти из Угледара живыми

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Российские военные окружили Угледар в ДНР. Такие данные привел председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.
«Угледар фактически окружен российскими войсками, которые одновременно атакуют с нескольких направлений, выдавливая противника на север. По позициям нацистов в городе наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек"», — сказал Рогов.
Он добавил, что части ВСУ, оставшиеся в городе, имеют лишь один путь для отхода из города, однако эта дорога находится под огневым контролем российских сил.
Рогов уточнил, что при бегстве из Угледара лишь половине украинских боевиков удается выйти живыми.
Ранее украинский военный Станислав Бунятов заявлял, что ситуация для ВСУ в Угледаре очень тяжелая. По его словам, командование ВСУ обещает ротацию уже неделю, но постоянно оттягивает из-за внешних изменений. Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжёлых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам.
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Элина Позднякова