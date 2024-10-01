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Лишь одна улица в Угледаре Донецкой народной республики подконтрольна боевикам ВСУ. Российские войска значительно продвинулись, сообщили в Telegram-канале специалисты украинского аналитического проекта DeepState.
Уточняется, что речь идет об Угледаре, Богоявленке и Цукурино.
Вместе с тем недавно в Telegram-канале «Шепот фронта» сообщили о том, что российские войска освободили Угледар. В Минобороны России на момент написания заметки информацию официально не подтверждали.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации украинской республики. ВС РФ планомерно продвигаются, уничтожая противника на своем пути. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей.
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Вместе с тем недавно в Telegram-канале «Шепот фронта» сообщили о том, что российские войска освободили Угледар. В Минобороны России на момент написания заметки информацию официально не подтверждали.
Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации украинской республики. ВС РФ планомерно продвигаются, уничтожая противника на своем пути. Как отмечали в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей.
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Никита Кротов