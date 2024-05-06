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Политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать. Об этом пишет украинское агенство «УНИАН».
По словам военного, у ВСУ достаточно вооружения, чтобы защитить Часов Яр, но людей для этого не хватает. Он отметил, что ТЦК присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных.
«Что толку, если пришло десять человек: двое — категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили, видимо, месяц перед этим, двое больных», — заявил Сазонов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова