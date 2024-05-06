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«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК

На Украине заявили, что СБУ постучит в дверь каждому
06 мая 2024, 21:26
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Её слова передает украинское издание «Страна».
«Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается. Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству», — заявила Мосейчук.

При этом она добавила, что большинство украинцев призывного возраста пройдёт ТЦК и ВВК.



Ранее политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать.

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Над Курской областью в понедельник сбили шесть украинских дронов
Старовойт: средства РЭБ сбили шесть дронов ВСУ над Курской областью
06 мая 2024, 21:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

За минувшие сутки средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили шесть украинских беспилотников над Курской областью. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пять беспилотников ВСУ были сбиты над населёнными пунктами, а ещё один в районе пункта пропуска «Суджа».

Отмечается, что около посёлка Теткино, в окрестностях Гордеевки и в Судже дроны сбросили взрывные устройства. Это не привело к негативным последствиям. Однако были повреждены два автомобиля.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая украинские беспилотники атаковали автомобиль и два пассажирских автобуса в Белгородской области. В результате погибли семь человек, ещё 42 пострадали.

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#беспилотник
#курская область
#всу
#вс рф
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Стало известно, как освобождение Котляровки повлияло на ход СВО
Марочко: освобождение Котляровки отбросило ВСУ более чем на один км
06 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России освобождением села Котляровка отодвинула линию фронта на один километр, отбросив ВСУ на данное расстояние. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко отметил, что освобождение Котляровки от ВСУ стало вполне закономерным фактом после того, как российские военные заняли выгодные позиции на востоке и северо-востоке этого села. Именно поэтому ВС РФ смогли зайти в Котляровку.

«Украинские позиции у нас были как на ладони, и противник нес довольно-таки ощутимые, регулярные потери в данном населенном пункте. Сейчас враг отошел к трассе Н-26, пытается там закрепиться на ранее оборудованных позициях. Украинские войска отброшены более чем на километр от Котляровки», — цитирует ТАСС Марочко.

напомним, 4 мая подразделения 47-й танковой дивизии Вооружённых сил РФ заняли населённый пункт Котляровка на Купянском направлении. Части ВСУ отступили, и село перешло под контроль российских войск.

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#военные
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#село
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#вс рф
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На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot
Efe: МО Испании заявило о прибытии на Украину ракет для систем ПВО Patriot
06 мая 2024, 19:49

Фото: iStock/Andrey Atanov

Украина получила от союзников ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает испанское агентство Efe, ссылаясь на министра обороны Испании Маргариту Роблес.
Отмечается, что ракеты были переданы совместно всеми странами-союзниками Украины.

Ранее газета Pais сообщала, что Испания согласилась поставить Киеву ракет для Patriot под давлением со стороны НАТО и Евросоюза. При этом до этого анонса ни глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, ни сама Роблес не сообщали о намерениях Мадрида поставить Киеву системы ПВО Patriot.

Газета The New York Times в первых числах мая писала, что комплексы Patriot прибудут на Украину не ранее конца мая. Такой срок был обозначен, поскольку киевские союзники якобы не могли поставить вооружение в короткие сроки.

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#украина
#пво
#ракета
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Уроженец Узбекистана пошел на СВО добровольцем, чтобы бороться с фашизмом
06 мая 2024, 19:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Получивший гражданство РФ уроженец Узбекистана с позывным «Джонни» отправился добровольцем на спецоперацию, чтобы бороться с фашизмом. Об этом сообщил нижегородский Дом народного единства.
Отмечается, что мужчина приехал в РФ из Узбекистана на заработки. Порядка десяти лет успешно занимался торговлей, перевез в Россию двух сыновей, которые сейчас учатся в университете.

Позывной военного «Джонни» связан с его настоящим именем. По словам солдата, оно с трудом дается сослуживцам.

«Джонни» отметил, что полк, в котором он состоит, является многонациональным. Он также добавил, что надеть военную форму Российской Федерации — это честь для него.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Стало известно, как в Германии призвали разрешить конфликт на Украине
Премьер Саксонии Кречмер: конфликт на Украине нужно решать дипломатическим путем
06 мая 2024, 18:22

Фото: iStock/photosvit

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что западные страны должны стремиться к дипломатическому разрешению конфликта на Украине, поскольку военным путем не удалось достичь никаких успехов. Об этом он сообщил в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.
«Спустя два года после начала конфликт в большей части дискуссий все еще пытаются предложить средства, которые не работали в течение двух лет. Они и сейчас не будут работать», — отметил он.
По его словам, необходимо подойти к решению этого вопроса по-другому. Премьер Саксонии Кречмер заявил, что это возможно только с помощью дипломатии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Белоруссии заявили об открытости к переговорам по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине сотрудники ТЦК набирают военных, которые не хотят воевать
Доброволец ВСУ Сазонов: ТЦК набирают немолодых военных, которые не хотят воевать
06 мая 2024, 18:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать. Об этом пишет украинское агенство «УНИАН».

По словам военного, у ВСУ достаточно вооружения, чтобы защитить Часов Яр, но людей для этого не хватает. Он отметил, что ТЦК присылают пожилых людей, больных, недостаточно подготовленных, немотивированных.

«Что толку, если пришло десять человек: двое — категорически не хотят воевать, двое не трезвеют, потому что они пили, видимо, месяц перед этим, двое больных», — заявил Сазонов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
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ВСУ пошли на отчаянный шаг для сдерживания ВС РФ в районе Часов Яра
ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром
06 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские военные взорвали мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часовым Яром, сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
«Сам по себе канал является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны, уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет», — заявил Тимочко.

При этом уточняется, что на подобный шаг ВСУ решились для того, чтобы постараться сдержать наступление армии России по флангам от города.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

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Сырский направил резервы ВСУ на Красноармейское и Кураховское направления
Сырский: ВСУ вводят резервы из-за тяжелой ситуации под Кураховым и Покровским
06 мая 2024, 17:47

Подразделения ВСУ находятся в крайне тяжелой ситуации в районе города Курахово и села Покровское, туда направлены резервы. Об этом сообщил главнокомандующий армией Украины Александр Сырский.
Сырский сообщил, что в связи со сложной ситуацией два дня работал в частях ВСУ на покровском и кураховском направлениях.

«Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

Он также признал, что армия России на данных направлениях имеет превосходство в личном составе и вооружении и ежедневно атакуют позиции ВСУ.

По словам главкома ВСУ, украинским военным необходимо удержать занимаемые позиции и выиграть время для формирования и подготовки новых резервов.

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Игра словами: Политолог Кошкин о заявлениях Запада про ввод войск на Украину
06 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин усомнился в полной серьёзности намерений Запада посылать свои войска на Украину, тем более на поле боя.
Он отметил, что если США и Европа и отошлют на Украину военных, то лишь для работы в тылу в качестве поваров, слесарей, подсобных рабочих.

«Только в последнюю очередь будут усиливать линию боевого соприкосновения. Что касается глобального ввода войск — это серьёзный вопрос, западные аналитики просто играют этим словосочетанием, не до конца понимая, что такое ввод войск. Если начало третьей мировой, то им придется глобально переписать сценарий всех происходящих событий», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

А военный обозреватель Влад Шлепченко подверг сомнению отправку Францией большого числа военных на Украину.

«У Франции таких возможностей нет. Потому что у неё там Сухопутные силы — что-то чуть больше 100 тыс. человек. Но насытить именно армию, или, по крайней мере, несколько участков фронта, французскими специалистами — такое может получиться. Это то, к чему они стремятся», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Шлепченко.

Ранее МИД Франции опроверг информацию об отправке солдат Иностранного легиона на Украину.

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