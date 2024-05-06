«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК

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СБУ постучит в дверь каждому, а всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК. Так считает местная журналистка Наталья Мосейчук. Её слова передает украинское издание «Страна».
«Недолго песенка будет играть, потому что СБУ постучит в двери каждому. Игрушечный, букетно-шоколадный период в Украине заканчивается. Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству», — заявила Мосейчук.
При этом она добавила, что большинство украинцев призывного возраста пройдёт ТЦК и ВВК.
Ранее политолог и доброволец 41-й механизированной бригады ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что ВСУ не хватает людей, а те военные, которых набирают в ТЦК, не готовы воевать.
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