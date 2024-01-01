Лисичанск и Сватово подверглись обстрелу ВСУ в новогоднюю ночь

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ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Лисичанск и Сватово в ЛНР.информация появилась в телеграмм-каналах местных администраций.
«В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово. В 01:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, в результате которого загорелся и был полностью уничтожен жилой дом. В 03:00 Сватово подверглось обстрелу повторно — пострадала гражданская инфраструктур», — сообщили в администрации Сватовского муниципального округа.
Также сообщение о обстреле украинскими войсками появилось в администрации Лисичанска.
«Город подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов. Террористический киевский режим пытался запугать население прифронтовых городов и поселков в надежде испортить праздник. Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал», — сообщили в телеграмме администрации.
Стоит отметить, что ранее появилась информация об обстреле Донецка в новогоднюю ночь.
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