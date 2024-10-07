Литовкин: изучение обломков российского БПЛА «Охотник» не принесет пользы США

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Изучение обломков российского тяжелого ударного БПЛА С-70 «Охотник» не принесет пользы США, так как эти беспилотники применяются не так часто, заявил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru. По его словам, единственное, что смогут сделать американцы — «погреть самолюбие».
Он также отметил, что специалисты смогут лишь узнать из чего состоит корпус российского беспилотника и как работают его датчики.
Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявлял, что обломки «Охотника» станут ценной находкой для США. По его словам, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр.
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«Поскольку эти беспилотники у нас в единственном количестве и не так часто применяются на поле боя, особой пользы это им не принесет. Ну так, самолюбие погреет», — пояснил Литовкин.
Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявлял, что обломки «Охотника» станут ценной находкой для США. По его словам, сбитый российский дрон напоминает демонстрировавшийся еще в 2019 году экземпляр.
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Данил Пономарев