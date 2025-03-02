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Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Власти Литвы пообещали закупить у Украины оружия на 20 миллионов евро, которое после будет передано ВСУ. Данный план был обсужден между главой литвийской Минобороны Довиле Шакалене и представителем офиса Зеленского Александром Камышиным.
«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено €20 млн», — заявил Шакалене.

Глава Минобороны ответил, что в планах Литвы запланировано дальнейшее увеличение объема инвестиций. Таким образом страна пытается увеличить оборонные возможности Украины за счет финансовых вложений.

К тому же стороны обсудили возможность совместного производства оружия. Детали проекта пока не разглашаются.

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Bloomberg: Британия не убедила США вернуться к сделке с Украиной по ископаемым
02 марта 2025, 02:56

Фото: iStock/mrrobotonur07

Власти Великобритании не смогли убедить администрацию США вернуться к сделке с Киевом по добыче редкоземельных металлов на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, британские чиновники пытались убедить США вернуться к сделке с Киевом после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. В Вашингтоне ответили, что пока не готовы к диалогу, так как руководству Штатов нужно остыть.

Напомним, что команда Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского. Только после этого администрация США готова возобновить диалог с украинской стороной.

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Американский сенатор назвал встречу Зеленского с Трампом худшей в истории
Сенатор Круз: встреча Зеленского и Трампа худшая в истории Белого дома
02 марта 2025, 02:10

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский сенатор Тед Круз назвал недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского худшей в истории. Об этом он заявил на подкасте в соцсети X.
«Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — заявил сенатор.

Круз отметил, что поддерживает идею о заранее спланированных действиях Зеленского на встрече. По словам политика, глава киевского режима возомнил себя самым умным, хотя у него была всего одна цель, попросить Трампа заключить хороший мир для Украины.

Напомним, что 28 февраля в Белом доме прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее итогам должен был быть подписан договор о добыче украинских редкоземельных металлов. В ходе диалога между сторонами возник конфликт, в результате которого украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

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Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены
02 марта 2025, 02:05

Фото: iStock/ezperklauzen

Украинские власти продавали американское оружие на черном рынке за одну пятую часть от его общей стоимости. Об этом заявил журналист Такер Карлсон.
«Украинцы продали поразительное количество американского оружия на международном черном рынке по двадцать центов за доллар. Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру», — пишет Карлсон на своей странице в соцсети X.

По словам журналиста, проданное американское оружие теперь используется мексиканскими картелями, боевиками ХАМАС и силами, которые пришли к власти в Сирии. При этом вооружение было продано киевскими властями за пятую часть от первоначальной стоимости.

Ранее Такер Карлсон рассказал, как на горнолыжном курорте в Альпах множество украинцев тратят по одному миллиону долларов в день. Журналист отметил, что эти деньги принадлежат США.

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Премьер Венгрии Орбан: звездам платили миллионы за поездки на Украину
02 марта 2025, 00:54

Фото: iStock/sandsun

Мировые звезды посещали Украину только из-за миллионных гонораров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Крупным знаменитостям, звездам давали деньги, чтобы они ездили на Украину. Они не от души и из сочувствия к украинцам делали это», — сказал Орбан в своем интервью телеканалу TV2.

По словам венгерского премьера, за это мировые звезды получали миллионы долларов и евро. Ранее в СМИ писали о гонораре Анджелины Джоли за ее приезд на Украину. По информации E!News, актриса получила за свой визит в Киев порядка 20 миллионов долларов. При этом голливудский актер Бен Стиллер назвал ложью все сообщения о выплатах знаменитостям.

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Трамп ждет публичных извинений от Зеленского после конфликта в Белом доме
Bloomberg: Команда Трампа ждет публичных извинений от Зеленского
02 марта 2025, 00:42

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Администрация президента США Дональда Трампа ждет публичных извинений от Владимира Зеленского после их конфликта в Белом доме. Об этом пишет Bloomberg.
«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения», — говорится в сообщении агентства.

Конфликт между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом произошел на их встрече 28 февраля в Белом доме. По итогу американская сторона выгнала украинское представительство. К тому же было отменено подписание договора по совместной добыче редкоземельных металлов.

По словам советника Трампа Майка Уолтца, команда Зеленского практически заплакала, когда их попросили покинуть Белый дом. При этом украинская сторона еще час ждала подписания договора в надежде на заключение сделки.

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