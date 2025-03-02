Литва закупит у Украины оружие на 20 миллионов евро для помощи ВСУ

Фото: iStock/AlxeyPnferov
Власти Литвы пообещали закупить у Украины оружия на 20 миллионов евро, которое после будет передано ВСУ. Данный план был обсужден между главой литвийской Минобороны Довиле Шакалене и представителем офиса Зеленского Александром Камышиным.
«Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине. На это выделено €20 млн», — заявил Шакалене.
Глава Минобороны ответил, что в планах Литвы запланировано дальнейшее увеличение объема инвестиций. Таким образом страна пытается увеличить оборонные возможности Украины за счет финансовых вложений.
К тому же стороны обсудили возможность совместного производства оружия. Детали проекта пока не разглашаются.
Читайте также:
Такер Карлсон: Украина продавала оружие США на черном рынке за 20% от цены
Зеленский: Британия выдала Украине кредит, который погасят за счет активов РФ
Макрон: ЕС может предоставить Украине сотни миллиардов евро 6 марта
Иван Мусатов