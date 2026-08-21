Снайперы рассказали о борьбе с украинскими дронами, а «Гиацинт-С» и «Рой» успешно ликвидируют цели: последние новости СВО на 21 августа
Российские военнослужащие на разных участках фронта продолжают противодействовать беспилотникам ВСУ, используя дроны-перехватчики, снайперское вооружение, разведывательные БПЛА и артиллерию. Одновременно операторы ударных беспилотников пресекают попытки противника усилить передовые позиции, а артиллерийские расчеты уничтожают пункты управления воздушными подразделениями. Подробности — в материале «Радио 1».
«Рой» не оставил шанса воздушным целям
В Сумской области расчеты подразделения ПВО группировки войск «Север» с помощью дронов-перехватчиков коптерного типа «Рой» предотвратили налет БПЛА ВСУ. Вражеские беспилотники, пытавшиеся нанести удары по объектам на приграничной территории, были своевременно обнаружены и уничтожены благодаря слаженной работе расчетов войск беспилотных систем.
Комплексы «Рой» позволяют оперативно реагировать на налеты и поражать воздушные цели еще на подлете, не допуская их прорыва к охраняемым объектам. Как отмечается, эти средства показали эффективность в том числе против тяжелых беспилотников типа «Лютый». Работа подразделений ПВО в Сумской области ведется круглосуточно, а средства объективного контроля подтверждают поражение ударных БПЛА.
FPV-перехватчики против БПЛА на Краснолиманском направлении
Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки «Запад» продолжают охоту за разведывательными и ударными БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчеты действуют совместно со специалистами радиоэлектронной борьбы и постами воздушного наблюдения, осуществляя круглосуточный контроль воздушного пространства.
Средства воздушной разведки обнаружили и идентифицировали беспилотники коптерного и самолетного типа, направлявшиеся к позициям российских подразделений. На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, видно, как операторы FPV-перехватчиков настигли нарушившие воздушное пространство БПЛА и уничтожили их тараном в воздухе.
В сообщении Минобороны РФ отмечается, что благодаря взаимодействию подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» штурмовые подразделения продолжают отбрасывать противника от Красного Лимана ДНР.
Снайперская работа против «Бабы-Яги»
В Херсонской области снайперские пары Костромского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Днепр» выполняют задачи по уничтожению тяжелых грузовых квадрокоптеров ВСУ. Такие беспилотники противник использует для сброса боеприпасов и дистанционного минирования.
На этом участке основные усилия снайперов сосредоточены на противодействии воздушному противнику. Гексакоптеры действуют в связке с FPV-дронами и «Мавиком», который контролирует обстановку.
«Они летают в связке с FPV-дронами, которые осуществляют прикрытие, и «Мавиком», контролирующим обстановку. Если один стрелок работает по «Бабе-Яге» (тяжелому грузовому ударному беспилотнику — прим.), второй обязательно контролирует обстановку вокруг, чтобы снайперскую пару не застали врасплох с фланга», — рассказал командир взвода снайперов с позывным «Вектор».
В зависимости от задачи военнослужащие используют различное оружие. Основным инструментом на направлении остается полуавтоматическая снайперская винтовка калибра 7,62х51 мм, также применяются автоматы и тепловизионные прицелы.
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«Днем по FPV мы работаем с коллиматором — это быстрее и удобнее. Ночью ведем видеосъемку с использованием тепловизионных прицелов с камерами. Каждое оружие предназначено для определенных задач. Для поражения целей на большой дистанции или легкобронированной техники используем снайперское вооружение калибра 12,7 мм. У каждого специалиста на вооружении находится по две-три единицы оружия для разных целей. Не стоит списывать со счетов и СВД: при установке современного прицела она отлично справляется с воздушными целями», — добавил командир взвода.
Особое значение имеет тактика. По словам военнослужащих, БПЛА отличаются от человека и могут летать с элементами искусственного интеллекта, поэтому их можно обмануть. При этом недооценка или переоценка противника способна привести к неблагоприятным последствиям.
Снайпер о трудностях в работе с БПЛА
Снайпер с позывным «Матадор» рассказал о главных трудностях при работе по беспилотникам. Точную дальность и скорость цели определить удается не всегда, а именно эти параметры мешают сразу сделать прицельный выстрел.
«Главная сложность в том, что неизвестна точная дальность до цели и ее скорость. Это два ключевых фактора, мешающих сделать прицельный выстрел с первого раза. Приходится делать несколько попыток, иногда — работать очередями и пробивать по этажам. Не всегда получается с первого раза. В основном эффективно поражать цели удается, когда они летят с грузом — скорость и высота тогда не такие большие. Дополнительная сложность в том, что их прикрывают FPV-дроны. Два выстрела – и сразу же в тебя прилетает ответ плюс-минус в то место, где ты находишься. Случалось, что работали с автомата: дрон проходил первый заход мимо, второй — мимо, а на третий уже попадали. Единого стандарта нет. Все зависит от ветра, погодных условий. Если раньше можно было зайти на позицию, отработать и уйти, то сейчас, особенно в лесополосах, даже оборудовать позицию очень сложно», — рассказал военнослужащий, которого цитирует Минобороны РФ.
Снайперы скрытно и оперативно занимают огневую позицию, производят выстрел и сразу покидают ее. Высокий профессионализм позволяет им поражать беспилотники, которые, в свою очередь, ведут охоту за самими стрелками.
Снайперы прикрывают подразделения в Запорожской области
В Запорожской области снайперские пары группировки войск «Восток» обеспечивали прикрытие штурмовых подразделений. Военнослужащие работали двойками, наблюдали за передовыми позициями и уничтожали обнаруженные цели. Когда противник выявлял снайперские позиции, в ход шли ударные БПЛА, FPV-дроны на оптоволокне и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга».
Старший снайпер с позывным «Кортес» рассказал об одной из последних задач:
«На последние задачи мы заходили сразу после разведки и инженерии. Закреплялись, осуществляли прикрытие, обеспечивали накопление штурмовых групп и их дальнейшее продвижение. Сейчас чаще работаем двойкой. Если противник вычисляет, где находится снайперская пара, тогда уже не жалеет ни сил, ни средств. На одной из последних задач мы с корректировщиком отработали два дня. На третий день прилетели три тяжелых гексакоптера. Один из домов разобрали сбросами, хотя непосредственно из него мы не работали. Пришлось менять позицию — хорошо, что заранее подготовили запасные укрытия. Получили легкие контузии, но задачу выполнили. Противник постоянно совершенствует беспилотники. Сейчас встречаются уменьшенные варианты тяжелых гексакоптеров с дополнительной защитой и бронепластинами. По таким целям приходится работать максимально точно — либо поражать элементы конструкции, либо батарею с небольшого расстояния».
В ходе боевой работы снайперские пары также уничтожали тяжелые гексакоптеры ВСУ, не позволяя применять их против штурмовых подразделений. Их действия обеспечивали прикрытие бойцов во время накопления и дальнейшего продвижения.
Артиллерия нанесла удар по обнаруженной «Орланом-10» цели
На правобережье Днепра в Херсонской области расчеты разведывательных БПЛА «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» круглосуточно контролируют территорию, находящуюся под контролем ВСУ. Среди основных задач – обнаружение огневых позиций, пунктов временной дислокации, пунктов управления беспилотной авиацией, а также перемещения техники и личного состава.
Оператор «Орлана-10» обнаружил скопление военнослужащих ВСУ в заброшенном здании и оперативно передал координаты командному пункту гаубичного артиллерийского дивизиона. Через несколько минут расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» произвел пристрелочный выстрел, после чего двумя последующими выстрелами уничтожил выявленную цель. Результат подтвердили кадры объективного контроля.
«Задачи, стоящие перед нами, заключаются в обнаружении противника как на линии боевого соприкосновения, так и в его тылу. Обнаруживаем противника, подаем координаты на артиллерию и ударные FPV-дроны. Огневое поражение противнику наносится каждый час. Мы всегда на связи с разработчиками нашей «птицы», они всегда прислушиваются к нашим словам. Во время наших полетов мы всегда смотрим на работу самолета, и модернизация происходит постоянно. Наше подразделение войск беспилотных систем появилось недавно, мы модернизируемся, улучшаемся, ребята приходят, новое поколение обучается в беспилотии и уже становится на наших птиц. Разведывательные беспилотники обнаруживают цели, а ударные FPV их уничтожают. Технологии беспилотных систем находятся в стадии постоянного развития и модернизации. Молодые специалисты проходят обучение и осваивают навыки управления современными беспилотными летательными аппаратами», — рассказал начальник расчета БПЛА «Орлан-10» с позывным «Квас».
Как отмечается, сочетание разведывательных беспилотников с артиллерией и ударными FPV-дронами неоднократно демонстрировало эффективность при выполнении огневых задач.
Ударные БПЛА сорвали усиление позиций ВСУ
Операторы БПЛА группировки «Восток» во время наблюдения за передовыми позициями выявили перемещение военнослужащих ВСУ к линии боевого соприкосновения. Небольшие группы противника пытались скрытно продвигаться по лесополосам и естественным укрытиям, чтобы добраться до оборудованных позиций и пополнить находившиеся там подразделения.
Операторы ударных БПЛА начали наносить удары непосредственно во время выдвижения. Группы ВСУ поражались на маршрутах движения и в районах укрытий, что не позволяло им достичь переднего края и усилить оборону.
После первых ударов часть военнослужащих противника попыталась рассредоточиться и спрятаться в лесополосах, однако операторы продолжили отслеживать их перемещение и наносить повторные удары по выявленным целям.
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В результате группы ВСУ были уничтожены до выхода на передовые позиции. Попытка перебросить дополнительную живую силу, усилить оборону и увеличить численность подразделений на этом участке была сорвана.
«Гиацинт-С» ударил по центрам управления беспилотниками
В Запорожской области операторы БПЛА группировки «Восток» во время воздушной разведки обнаружили активную работу подразделений беспилотной авиации ВСУ в районе населенного пункта Коломийцы. Разведчики отследили маршруты вылета и возвращения разведывательных и ударных дронов, а также тяжелых гексакоптеров противника.
Наблюдение позволило определить здания, где ВСУ разместили пункты управления беспилотниками, операторов и оборудование. Полученные координаты передали расчетам самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С».
Артиллеристы нанесли серию ударов по выявленным зданиям. В результате огневого поражения пункты управления беспилотной авиацией вместе с находившимся внутри оборудованием были уничтожены. Это нарушило работу подразделений БПЛА ВСУ на указанном участке и сократило возможности противника по воздушной разведке и применению ударных беспилотников.