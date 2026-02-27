Силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Тульской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Тульской областью. Об этом утром 27 февраля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что информации о пострадавших людях не поступало. Предварительно, повреждения инфраструктуры также не зафиксированы. Миляев призвал местных жителей при обнаружении подозрительных предметов или обломков БПЛА немедленно звонить по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.
«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил он.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.