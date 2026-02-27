27 февраля 2026, 07:11

РИА Новости: «Птицам Мадьяра» платили за удары по несуществующим позициям ВС РФ

Фото: iStock/IherPhoto

Украинское подразделение «Птицы Мадьяра» наносит удары по несуществующим российским позициям и получает за это боевые выплаты. Об этом рассказал разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Смоленск», пишет РИА Новости.