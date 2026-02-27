«Птицы Мадьяра» обманывают командование
Украинское подразделение «Птицы Мадьяра» наносит удары по несуществующим российским позициям и получает за это боевые выплаты. Об этом рассказал разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Смоленск», пишет РИА Новости.
По его словам, боевики атакуют мнимые цели, которые создают российские военные. Для этого используют антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере. Противник сообщает своему командованию о якобы поражённых позициях и получает финансовое вознаграждение.
Также разведчик отметил, что в подразделении организовали производство корпусов на 3D-принтерах. Это оборудование активно применяют для создания ложных объектов, вводя солдат ВСУ в заблуждение.
