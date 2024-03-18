В Европе признали наличие военных стран НАТО на Украине

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Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País.
«У представителей стран НАТО имеются информаторы на местах, способные предоставить данные о ситуации на передовой, оценить эффективность поставляемого оружия, выявить возможные трудности в его использовании и обнаружить случаи коррупции при предоставлении помощи. Некоторые из этих неофициальных информаторов — бывшие военные иностранных государств», — отмечается в статье.Однако авторы подчеркивают, что эти военные не принимают прямого участия в боевых действиях. Кроме того, некоторые аналитики сообщают газете, что Великобритания и США активно координируют действия своих военных. При этом Германия не принимает участия в этом сотрудничестве из-за опасений в отношении возможного воздействия российских спецслужб.
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Артем Кузьмин