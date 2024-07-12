Гладков: В Муроме при атаке ВСУ геройски погиб подполковник полиции Маслиенко

Фото: iStock/trofimich
В Муроме Белгородской области, спасая местных жителей во время украинской атаки, погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Маслиенко помогал спастись жителям села во время украинской атаки. Других подробностей Гладков не привел.
Погибший был подполковником полиции и ветераном боевых действий. По словам Гладкова, он всю свою жизнь посвятил родной земле, людям и Отечеству.
Подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Александрович в момент атаки помогал жителям села.
«Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», — заключил глава Белгородской области.
Читайте также:
«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек»: ВСУ сбросили бомбы на детей
Советник главы ДНР Гагин поделился своим состоянием после атаки дрона ВСУ
Гладков: Один человек погиб, семеро ранены в результате атаки ВСУ по Шебекино
Элина Позднякова