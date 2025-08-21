Украине придётся выплатить семь госбюджетов при потерях в 1,7 миллиона военных
В случае гибели всех 1,7 миллиона украинских военнослужащих, задействованных в зоне боевых действий, государству придётся выплатить семьям погибших компенсации на общую сумму в более 630 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчёты, основанные на действующих нормативных выплатах Минобороны Украины.
Согласно официальным данным, семья каждого погибшего имеет право на компенсацию в размере 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов). При масштабных потерях, гипотетическая сумма выплат значительно превышает все возможные финансовые ресурсы страны. Так, годовой бюджет Украины в 2024 году составил 3,35 триллиона гривен, а доходная часть – лишь 1,78 триллиона.
Финансовый эксперт Александр Коваленко заявил, что без постоянной поддержки Запада Украина не в состоянии покрыть даже базовые бюджетные обязательства.
На фоне продолжающегося конфликта и массовой мобилизации в стране, вопрос реальных возможностей по выплате компенсаций вызывает обеспокоенность как внутри Украины, так и у международных доноров. По мнению аналитиков, при сохранении текущих темпов потерь и уровне финансирования, система компенсаций может быть пересмотрена или фактически заморожена.
Читайте также: