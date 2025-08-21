Украине придётся выплатить семь госбюджетов при потерях в 1,7 миллиона военных

21 августа 2025, 15:27

Фото: iStock/RL Photography

В случае гибели всех 1,7 миллиона украинских военнослужащих, задействованных в зоне боевых действий, государству придётся выплатить семьям погибших компенсации на общую сумму в более 630 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчёты, основанные на действующих нормативных выплатах Минобороны Украины.