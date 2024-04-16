ВС РФ уничтожили ложную скорую в зоне СВО

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Российские военные уничтожили украинскую машину скорой, перевозившую минометный расчет и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наша воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная «скорая» огнём артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», — написал Сальдо.Он отметил, что российские военные неоднократно документировали факты использования украинскими формированиями карет скорой помощи, а также других автомобилей для перевозки вооружения и солдат. Помимо этого, украинские боевики надевают гражданскую одежду поверх или вместо камуфляжа, маскируясь под мирных жителей на правом берегу Днепра.
«И то, и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России. Все эти счета будут обязательно предъявлены к оплате. Ничто не будет прощено и забыто!», — отметил он.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова