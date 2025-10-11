Достижения.рф

«Лучшая защита»: в Раде предложили разместить американское ядерное оружие на Украине

Депутат Рады Соболев предложил разместить американское ядерное оружие на Украине
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев заявил о необходимости размещения на украинской территории американского ядерного оружия как меры гарантии безопасности. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала.



Соболев напомнил, что США уже располагают ядерным оружием в пяти странах-членах НАТО: Италии, Турции, Германии, Бельгии и Нидерландах. По его мнению, после завершения активной фазы конфликта Украине необходимы не формальные соглашения, а именно реальные гарантии безопасности.

Ранее эксперт по внешней политике и ракетостроению Владимир Горбулин высказывал мнение, что Украина могла бы создать собственное ядерное оружие совместно с западноевропейскими странами, которые также «ощущают угрозу со стороны Российской Федерации».

