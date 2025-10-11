«Лучшая защита»: в Раде предложили разместить американское ядерное оружие на Украине

11 октября 2025, 19:05

Депутат Рады Соболев предложил разместить американское ядерное оружие на Украине

Фото: iStock/Gerasimov174

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев заявил о необходимости размещения на украинской территории американского ядерного оружия как меры гарантии безопасности. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала.