В Госдуме высказались о применении ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk
Россия готова дать ответ на возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости.
Ранее 6 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что фактически принял решение о поставках ракет Tomahawk ВСУ, однако официально его не озвучил. В свою очередь, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что применение Киевом дальнобойных ракет, которые планируют поставлять США, не изменит ситуацию на поле боя.
Журавлёв подчеркнул: «На каждый „Томагавк“ у нас найдётся своя система С-350», намекая на готовность российских военных сил к отражению подобных угроз.
Тем временем журнал The National Interest 10 октября рассказал о надежде Владимира Зеленского втянуть НАТО в украинский конфликт посредством поставок ракет Tomahawk, что, по мнению экспертов, может спровоцировать Россию на жесткий ответ.
