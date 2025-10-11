В Госдуме высказались о применении ВСУ дальнобойных ракет Tomahawk

11 октября 2025, 15:56

Депутат Журавлев: Россия уже имеет меры для противодействия Tomahawk

Фото: iStock/e-crow

Россия готова дать ответ на возможные поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с РИА Новости.