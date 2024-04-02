ВС РФ ликвидировали в зоне СВО лучшего разведчика Зеленского Гизимчука

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В зоне СВО ликвидирован лейтенант ВСУ Владимир Гизимчук, который считался лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского. Такие данные приводит военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шёпот Фронта».
«Сообщают, об уничтожении лучшего полевого разведчика Зеленского, лейтенанта Гизимчука Владимира. Уничтожен кинжальным огнём в засаде со своей группой под Тернами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ликвидировать разведчика удалось 1 апреля в Донецкой области.
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*организация признана террористической и запрещена в РФ
Элина Позднякова