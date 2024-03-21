ВС РФ ликвидировали командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя

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Вооруженные Силы России уничтожили командира «Нормандской бригады» Жан-Франсуа Рателя с позывным «Хрульф». Об этом сообщает CTV News.
В МИД Канады подтвердили гибель солдата. Ранее Ратель служил в Вооруженных силах Канады, участвовал во многих миссиях НАТО, владел навыками смешанных боевых искусств ММА.
С конца 2023 года Ратель вместе с другими солдатами «Нормандской бригады» дислоцировался на территории Херсонской области Украины, погиб от удара российского беспилотника.
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«Сотрудники консульства находятся в контакте с местными властями для получения дополнительной информации и оказывают консульскую помощь семье», — сообщил пресс-секретарь ведомства Грантли Франклин.
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Мария Федоровцева