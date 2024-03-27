Российские военные авиаударом ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ

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В результате массированного удара ВС РФ по центрам принятий решений на Украине уничтожены высокоранговые офицеры ВСУ. Об этом пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS
«Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам», — говорится в статье.
Леройс считает, что подобные операции ВС РФ переводят конфликт на новый уровень, и теперь удары по важным объектам будут наноситься всё чаще.
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Элина Позднякова