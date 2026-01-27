В Беларуси ответили на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко
В Минске не придают особого значения сообщениям украинских СМИ о намерении Киева возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Ранее во вторник украинские журналисты написали, что киевский режим рассматривает возможность начала уголовного преследования Лукашенко. По их версии, этот вопрос Владимир Зеленский обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время визита в Вильнюс.
Утверждается, что раньше экс-комик избегал контактов с ней, но на этот раз инициатива исходила от украинской стороны. Лукашенко неоднократно заявлял о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. В январе прошлого года он говорил, что после завершения боевых действий Киеву, по его мнению, помогут прежде всего Москва и Минск, тогда как Западу это не интересно.
В марте президент также высказывался, что Зеленский был ему как сын, но «поступил, как гнида».
