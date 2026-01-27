В Беларуси ответили на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

27 января 2026, 20:48

Эйсмонт: Беларуси все равно на уголовное дело Киева против Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

В Минске не придают особого значения сообщениям украинских СМИ о намерении Киева возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.