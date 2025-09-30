Лукашенко лаконично ответил на хамство Зеленского в его адрес

30 сентября 2025, 16:13

Лукашенко назвал чепухой хамство Зеленского в его адрес

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на хамство Владимира Зеленского, назвав его слова «чепухой». Это произошло во время выступления лидера в Минске на встрече с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС и СНГ.





Ранее в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности Зеленский резко высказался в адрес Лукашенко, назвав его высказывания о мирном урегулировании конфликта на Украине «жизнью в своём мире» и проявлением хамства.





«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже, как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная», – заявил Лукашенко.