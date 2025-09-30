Лукашенко лаконично ответил на хамство Зеленского в его адрес
Лукашенко назвал чепухой хамство Зеленского в его адрес
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на хамство Владимира Зеленского, назвав его слова «чепухой». Это произошло во время выступления лидера в Минске на встрече с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС и СНГ.
Ранее в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности Зеленский резко высказался в адрес Лукашенко, назвав его высказывания о мирном урегулировании конфликта на Украине «жизнью в своём мире» и проявлением хамства.
«Вы генералы в экономиках своих стран. Я человек уже, как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная», – заявил Лукашенко.В конце сентября после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле Лукашенко сообщил о наличии «хороших предложений» по урегулированию украинского конфликта, которые, по его словам, были услышаны даже президентом США Дональдом Трампом. Белорусский лидер также предупредил, что отказ Киева от предложенного Россией компромисса может привести к потере контроля над всей Украиной. Зеленский, как указывалось выше, не оценил этих предложений.