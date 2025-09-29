Зеленский оскорбил Лукашенко за предложения по мирному урегулированию на Украине
Владимир Зеленский жёстко отреагировал на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности мирного урегулирования конфликта с Россией. Инцидент произошёл в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности, передаёт РИА Новости.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Лукашенко, Зеленский заявил:
«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живёт в своём мире».
Таким образом глава киевского режима дал понять, что не воспринимает всерьёз участие белорусского лидера в обсуждении мирных инициатив.
Ранее Лукашенко заявил о существовании хороших предложений по урегулированию, прозвучавших после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. По словам белорусского лидера, эти предложения услышали даже в Вашингтоне, в том числе и президент США Дональд Трамп. Лукашенко также предупредил, что, если киевские власти не пойдут на компромисс, предложенный Россией, то они могут потерять всю Украину.
Заявление Зеленского стало очередным проявлением обострённой риторики между украинским руководством и союзниками Москвы. Напомним, Минск с начала конфликта последовательно поддерживает действия Кремля, предоставляя свою территорию для размещения российских войск и техники.