Российский боец спас брошенную украинскую девочку из-под обстрелов
Боец ВС России Ганиев спас украинскую девочку, вынеся её из-под обстрела ВСУ
Российский военнослужащий Марат Ганиев вынес из-под обстрела маленькую украинскую девочку. Он использовал для этого вещмешок. Об этом информирует портал KP.RU.
Инцидент произошёл во время боёв за населённый пункт Марьинка в Донецкой народной республике. Когда украинские беспилотники начали атаку, Ганиев забежал в один из заброшенных домов и обнаружил там ребёнка. Девочка находилась в здании одна.
«Я подбегаю к ней, спрашиваю: «Как тебя звать? Мама где?!» А она молчит, только глазёнками большими хлопает», — рассказал военный.К тому моменту в Марьинке уже не оставалось мирных жителей. Дом, в котором находилась девочка, стоял на первой линии фронта, и в него в любую минуту мог попасть снаряд.