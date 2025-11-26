Российский боец спас брошенную украинскую девочку из-под обстрелов

26 ноября 2025, 14:34

Боец ВС России Ганиев спас украинскую девочку, вынеся её из-под обстрела ВСУ

Фото: Istock/Vadimborkin

Российский военнослужащий Марат Ганиев вынес из-под обстрела маленькую украинскую девочку. Он использовал для этого вещмешок. Об этом информирует портал KP.RU.





Инцидент произошёл во время боёв за населённый пункт Марьинка в Донецкой народной республике. Когда украинские беспилотники начали атаку, Ганиев забежал в один из заброшенных домов и обнаружил там ребёнка. Девочка находилась в здании одна.

«Я подбегаю к ней, спрашиваю: «Как тебя звать? Мама где?!» А она молчит, только глазёнками большими хлопает», — рассказал военный.

