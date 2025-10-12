Лукашенко высказался о поставке Украине ракет Tomahawk фразой «сначала пожестче»

Достижения.рф

Лукашенко о поставках Киеву Tomahawk: у Трампа тактика – «сначала пожестче»
Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал тактику американского лидера Дональда Трампа в вопросах поставок американских ракет Tomahawk. Его слова приводит агентство «БелТА».



По словам Лукашенко, у Трампа есть своя стратегия: «сначала пожёстче», а затем – «отпустить».

Белорусский президент также подчеркнул, что не стоит воспринимать новости о возможных поставках Tomahawk как сигнал к немедленному применению ракет.

Ранее, 11 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалась возможность поставок дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. Российские власти выразили резкую критику подобных планов, предупреждая, что это нанесет серьезный ущёрб отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Анастасия Чинкова

