Зеленский захотел расформировать роту БПЛА в ответ на показания против него
Роспуск 10‑й мобильной беспилотной роты Госпогранслужбы Украины инициировал Владимир Зеленский. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на командира подразделения Юрия Касьянова.
В материале говорится, что собеседник дал показания против главы киевского режима в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). В деле также фигурирует компания Fire Point.
3 октября Касьянов объявил о роспуске роты и утверждал, что решение исходило от украинского Офиса. Ранее он неоднократно критиковал военно‑политическое руководство страны. Позже военнослужащие роты сообщили, что подразделение расформировали именно из‑за критики руководства, а специалистов перевели в пехотные части.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что рота была низкоэффективной.
По данным издания, Fire Point производит ракеты «Фламинго» и связывается с бизнес‑партнёром Зеленского Тимуром Миндичем.
Касьянов также сообщил, что в настоящее время находится в сборно‑пересыльном пункте в Ровненской области «в скотских условиях, фактически в положении арестованного»: по словам Касьянова, его, как старшего офицера и добровольца с 2014 года, поселили в одну казарму с мобилизованными, не выпускают, охраняют как уклониста, и физическое состояние ухудшается.
