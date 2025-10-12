Зеленский захотел расформировать роту БПЛА в ответ на показания против него

12 октября 2025, 14:09

Зеленский решил распустить роту БПЛА в ответ на показания против него в НАБУ

Владимир Зеленский

Роспуск 10‑й мобильной беспилотной роты Госпогранслужбы Украины инициировал Владимир Зеленский. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на командира подразделения Юрия Касьянова.