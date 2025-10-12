У боевиков ВСУ отбирают бронетехнику Запада

12 октября 2025, 13:29

У ВСУ забрали Танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley в пользу Нацгвардии Украины

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Национальная гвардия Украины (НГУ) получила тяжелую бронетехнику западного производства. Об этом сообщил Telegram‑канал «Военный осведомитель».