У боевиков ВСУ отбирают бронетехнику Запада
Национальная гвардия Украины (НГУ) получила тяжелую бронетехнику западного производства. Об этом сообщил Telegram‑канал «Военный осведомитель».
По данным источника, на соревнованиях танковых экипажей НГУ впервые с начала СВО заметили германский танк Leopard 2A4.
Ранее также сообщалось, что США передали одному из подразделений министерства внутренних дел, а не Вооружённым силам Украины боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Кроме того, НГУ, как сообщается, получила 155‑мм колесные самоходные установки Zuzana и DITA.
Эксперты полагают, что такие поставки могут свидетельствовать о намерении усилить параллельную по отношению к ВСУ силу в лице Национальной гвардии, которую при необходимости можно будет применять и для урегулирования внутренних конфликтов на территории Украины.
