У боевиков ВСУ отбирают бронетехнику Запада

У ВСУ забрали Танки Leopard 2 и БМП M2A2 Bradley в пользу Нацгвардии Украины
Национальная гвардия Украины (НГУ) получила тяжелую бронетехнику западного производства. Об этом сообщил Telegram‑канал «Военный осведомитель».



По данным источника, на соревнованиях танковых экипажей НГУ впервые с начала СВО заметили германский танк Leopard 2A4.

Ранее также сообщалось, что США передали одному из подразделений министерства внутренних дел, а не Вооружённым силам Украины боевые машины пехоты M2A2 Bradley. Кроме того, НГУ, как сообщается, получила 155‑мм колесные самоходные установки Zuzana и DITA.

Эксперты полагают, что такие поставки могут свидетельствовать о намерении усилить параллельную по отношению к ВСУ силу в лице Национальной гвардии, которую при необходимости можно будет применять и для урегулирования внутренних конфликтов на территории Украины.

Никита Кротов

