На Украине хотят начать отопительный сезон как можно позднее

12 октября 2025, 14:20

В Днепропетровске хотят начать отопительный сезон как можно позднее

Фото: istockphoto/PIKSEL

Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал откладывать начало отопительного сезона на Украине как можно дольше. Данные приводит «Лента.ру».