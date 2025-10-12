На Украине хотят начать отопительный сезон как можно позднее
Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал откладывать начало отопительного сезона на Украине как можно дольше. Данные приводит «Лента.ру».
Чиновник напомнил, что решение о подаче тепла принимают органы местного самоуправления в соответствии с нормативами: котельные запускают, когда в течение трёх дней среднесуточная температура не превышает +8 °C.
Филатов отметил, что, учитывая серьёзность ситуации, необходимо объединить усилия и провести консультации с правительством, «Нафтогазом», «Укрэнерго» и всеми причастными ведомствами, включая частных поставщиков энергоресурсов.
По его мнению, отопительный сезон должен стартовать позже и одновременно по всей стране — преждевременный запуск в отдельных регионах лишь усугубит проблему.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что предстоящая зима станет самой тяжёлой для Украины с начала специальной военной операции: по его словам, российские силы наносят удары по трансформаторным подстанциям, пытаясь подорвать энергетическую инфраструктуру страны.
