Лукашенко оценил шансы вступления Украины в ЕС

Фото: istockphoto/makaule
Тысячи людей в Брюсселе занимаются вступлением Украины в Евросоюз, а этого, возможно, никогда не случится, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они занимаются тем, чего, возможно, никогда не будет», — произнес он, говоря «о тысячах людей в Брюсселе, которые занимаются приемом Украины в Евросоюз».
Президента Белоруссии процитировал Telegram-канал «Пул Первого». По информации канала, белорусский лидер общался с прессой в Минске, где высаживались деревья в рамках республиканского субботника. Политик был на площадке строительства Национального исторического музея и парка Народного единства.
Украина пытается вступить в Евросоюз с 2013 года, когда в республике произошел госпереворот на фоне приостановки подписания ассоциации с объединением.
Читайте также:
На Украине заявили о скором продлении военного положения
Зеленский ввёл санкции против российских изданий Mash, SHOT, Super и Life
Главком ВСУ Сырский проговорился о масштабах мобилизации в ВСУ
Никита Кротов